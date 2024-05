Кавани вышел на первое место в списке бомбардиров топ-5 лиг Европы

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани в матче 19-го тура французской Лиги 1 против «Кана» стал автором одного из голов. Сам матч закончился со счетом 3:1.

Забитый мяч стал для 30-летнего уругвайца уже 19-м в турнире в текущем сезоне. Всего же в 2017 году форвард забил 50 голов. Такой показатель позволил Кавани выйти на первое место в списке бомбардиров пяти ведущих лиг Европы.

What. A. Goal!



Edinson Cavani becomes the first player to score 50 club goals in 2017 as he fires PSG in front against Caen. #PSGSMC pic.twitter.com/UsgnihEe3S