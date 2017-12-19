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    • Карпин возглавил «Ростов». Обамеянг продлил контракт с «Боруссией». Дайджест событий дня

    Карпин возглавил «Ростов». Обамеянг продлил контракт с «Боруссией». Дайджест событий дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    19.12.2017 20:30
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    Комментарии (3)
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    AEerr
    1513726178
    интересные новости!
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    igormaddog
    1513733568
    Карпину удачи в Ростове!!!
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    ologreds
    1694991702
    numo529694
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