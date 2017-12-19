Карпин возглавил «Ростов». Обамеянг продлил контракт с «Боруссией». Дайджест событий дня

Артета может сменить Венгера в «Арсенале».

Обамеянг подтвердил продление контракта с «Боруссией».

Кокорину грозит штраф с конфискацией за фото с пистолетами.

Карпин стал главным тренером «Ростова».

«Арарат» расторг контракты с Лебеденко и Ребко.

«Спартак» отказал «Брайтону» в продаже Зе Луиша.

Кириченко предлагали возглавить «Ростов», но в назначенный день он не вышел на связь.

Бывший форвард ЦСКА Муса может сменить «Лестер» на «Сток Сити».

«Спартак» предпримет еще одну попытку приобрести форварда Милана» М’Байе Ньянга.

Непомнящий считает, что Смолов готов к переезду в Европу.