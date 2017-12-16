Чемпионшип. «Халл Сити» проиграл первый матч после ухода Слуцкого и другие результаты

В матче 22-го тура Чемпионшипа «Халл Сити» проиграл «Кардиффу» со счетом 0:1. Это первый матч, который проиграла команда после отставки Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды.

«Халл» с 22 очками занимает 19-ю строчку в турнирной таблице.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 22-й тур

Бирмингем – КПР – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 — Робинсон, 16; 1:1 — Галлахер, 52; 1:2 — Робинсон, 83.

Болтон – Бертон Альбион – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 — Дайер, 23.

Брентфорд – Барнсли – 0:0

Бристоль Сити – Ноттингем Форест – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 — Пак, 36; 2:0 — Брьян, 45+1; 2:1 — Доуэлл, 47.

Дерби Каунти – Астон Вилла – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Вайманн, 24; 2:0 — Рассел, 90+1.

Ипсвич Таун – Рединг – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 — Коннолли, 3; 2:0 — Гарнер.

Лидс – Норвич – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 — Янссон, 41.

Миллоул – Мидлсбро – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 — Уоллис, 31; 2:0 — Савиль, 37; 2:1 — Даунинг, 67.

Престон – Шеффилд Юнайтед – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — Хугилл, 58.

Сандерленд – Фулхэм – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — Маджа, 77.

Кардифф – Халл Сити – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — Бамба, 58.

Календарь Чемпионшипа

Турнирная таблица Чемпионшипа