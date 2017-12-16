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    • Чемпионшип. «Халл Сити» проиграл первый матч после ухода Слуцкого и другие результаты

    Чемпионшип. «Халл Сити» проиграл первый матч после ухода Слуцкого и другие результаты

    В матче 22-го тура Чемпионшипа «Халл Сити» проиграл «Кардиффу» со счетом 0:1. Это первый матч, который проиграла команда после отставки Леонида Слуцкого с поста главного тренера команды.

    «Халл» с 22 очками занимает 19-ю строчку в турнирной таблице.

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 22-й тур

    Бирмингем – КПР – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 — Робинсон, 16; 1:1 — Галлахер, 52; 1:2 — Робинсон, 83.

    Болтон – Бертон Альбион – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 — Дайер, 23.

    Брентфорд – Барнсли – 0:0

    Бристоль Сити – Ноттингем Форест – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 — Пак, 36; 2:0 — Брьян, 45+1; 2:1 — Доуэлл, 47.

    Дерби Каунти – Астон Вилла – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 — Вайманн, 24; 2:0 — Рассел, 90+1.

    Ипсвич Таун – Рединг – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 — Коннолли, 3; 2:0 — Гарнер.

    Лидс – Норвич – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 — Янссон, 41.

    Миллоул – Мидлсбро – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 — Уоллис, 31; 2:0 — Савиль, 37; 2:1 — Даунинг, 67.

    Престон – Шеффилд Юнайтед – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 — Хугилл, 58.

    Сандерленд – Фулхэм – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 — Маджа, 77.

    Кардифф – Халл Сити – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 — Бамба, 58.

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.12.2017 22:41
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    Комментарии (9)
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    Dimka_Foxy
    1513454213
    Вообще-то первый матч после Слуцкого они выиграли неделю назад
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    STAFOR13
    1513455556
    это и понятно, дело не в тренерах Халла, а в руководстве, которое на 100 часть от заработанной суммы тратит на покупку футболистов...
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    stream15
    1513458883
    Информация не верная.
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    Serjoga
    1513485407
    Слуцкий-точка отсчета нового этапа!
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    vodomut
    1513496469
    развалил основательно
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    ologreds
    1694991719
    numo529403
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