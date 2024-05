«Милан» продлил контракт с Калабрией, сыгравшим лишь четыре матча

Руководство «Милана» продлило контракт с полузащитником команды Давиде Калабрией. Новое соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2022 года. Стоит отметить, что 21-летний итальянец является воспитанником клуба.

В текущем сезоне футболист провел в составе «россонери» в Серии А четыре матча, не отметившись в них результативными действиями. В октябре текущего года Калабрия во время матча с «Кьево» получил травму головы.

Marco Fassone, alla festa di Natale del Settore Giovanile annuncia: «Davide Calabria ha rinnovato fino al 2022!»@davidecalabria2 has renewed his contract with the Club through to 30th June 2022 pic.twitter.com/FjtqCp53kn