«Милан» продлил контракт с Калабрией, сыгравшим лишь четыре матча

Руководство «Милана» продлило контракт с полузащитником команды Давиде Калабрией. Новое соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2022 года. Стоит отметить, что 21-летний итальянец является воспитанником клуба.

В текущем сезоне футболист провел в составе «россонери» в Серии А четыре матча, не отметившись в них результативными действиями. В октябре текущего года Калабрия во время матча с «Кьево» получил травму головы.