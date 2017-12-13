Батистута рассказал, что по окончании карьеры хотел ампутировать ноги

Бывший нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута рассказал о проблемах с ногами, которые начались у него после завершения карьеры. Спортсмен хотел даже лишиться нижних конечностей.

«У меня были жуткие проблемы с лодыжками. Была операция, сейчас вроде бы все хорошо. Однако раньше я не мог вставать с постели, ел очень много болеутоляющих средств. Я даже подумывал над тем, чтобы ампутировать ноги – порой страдания были невыносимые», – заявил аргентинец.

Батистута дважды выиграл Копа Америка, один раз становился чемпионом Италии в составе «Ромы».