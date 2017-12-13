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    • Батистута рассказал, что по окончании карьеры хотел ампутировать ноги

    Батистута рассказал, что по окончании карьеры хотел ампутировать ноги

    Бывший нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута рассказал о проблемах с ногами, которые начались у него после завершения карьеры. Спортсмен хотел даже лишиться нижних конечностей.

    «У меня были жуткие проблемы с лодыжками. Была операция, сейчас вроде бы все хорошо. Однако раньше я не мог вставать с постели, ел очень много болеутоляющих средств. Я даже подумывал над тем, чтобы ампутировать ноги – порой страдания были невыносимые», – заявил аргентинец.

    Батистута дважды выиграл Копа Америка, один раз становился чемпионом Италии в составе «Ромы».

    Источник: Marca

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    13.12.2017 19:25
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    OfaZavr
    1513182685
    ну это уже достаточно давно известный факт. Здоровья!
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    David_Fio
    1513183879
    Здоровья Легенда! С тобой мало кто сравнится!
    Ответить
    ЖОРРО
    1513184179
    Батигол был шикарным игроком!Здоровья Тебе!!!!
    Ответить
    кошмарик
    1513185499
    здоровья тебе , Габриэль..
    Ответить
    c49yj1el5ap5u
    1513189144
    народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachook.blogspot.com
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    Лошак
    1513189961
    Жаль, что за Интер не бегал! Здоровья!
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    Отчаянный Пердун
    1513194418
    здоровья! И приезжай к нам на ЧМ.
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    Cobold
    1513195653
    Я видел как он играл! Настоящая легенда! Здоровья крепчайшего!
    Ответить
    Dellleone
    1513197826
    У меня первая футболка была Фиорентины с его фамилией !!! Классный игрок здоровья Габри!!!
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    ologreds
    1694991740
    numo529079
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