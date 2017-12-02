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    • Слуцкий — о матче с «Шеффилд Уэнсдэй»: «Некоторые решения судьи я считаю странными»

    Слуцкий — о матче с «Шеффилд Уэнсдэй»: «Некоторые решения судьи я считаю странными»

    Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился мнением о судействе в матче 20-го тура Чемпионшипа против «Шеффилд Уэнсдэй» (2:2).

    «Пока характер травмы Боуэна неизвестен. Стюарт и Хенриксен тоже получили повреждения, но судья не заметил фолов на них.

    Я думал над тем, как действовать при контратаках, но вариантов немного. Многие футболисты участвуют в прессинге, и у нас остается только одна опция – длинные передачи.

    Думаю, что судья был прав, когда засчитал первый гол соперника, но некоторые его решения я считаю странными. В начале игры все было хорошо, но серьезное давление трибун на него повлияло», — сказал Слуцкий.

    Напомним, что «тигры» не побеждают в семи матчах подряд.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.12.2017 21:59
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