Слуцкий: «Я не знаю, буду ли в «Халле» в январе, мне сложно говорить о будущем»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал ничью с «Шеффилд Уэнсдэй» (2:2) в матче 20-го тура Чемпионшипа.

«Мы теряем уверенность, когда забиваем, и пытаемся играть в оборонительном стиле. В каждом матче у нас происходят, и сегодня это случилось снова. В первом тайме мы играли хорошо, но во втором опускались все глубже, глубже и глубже, что автоматически приводит к другой ситуации на поле.

Нам тяжело, потому что в команде нет большого форварда. Когда ты садишься все глубже, в атаке остается играть только дальними забросами, и играть без таранного нападающего в такой ситуации сложно.

Я не знаю, буду ли я в «Халле» в январе, мне сложно говорить о будущем. Но нам нужны один большой форвард и центральный защитник. Пока мы не думаем о трансферах, потому что владелец перед зимним окном хочет понять, на каком месте мы будем в таблице», — передает слова Слуцкого Hull Daily Mail.

Матч против «Шеффилд Уэнсдэй» стал седьмым для «Халла», в котором команда не выигрывала.