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    • Слуцкий: «Я не знаю, буду ли в «Халле» в январе, мне сложно говорить о будущем»

    Слуцкий: «Я не знаю, буду ли в «Халле» в январе, мне сложно говорить о будущем»

    Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал ничью с «Шеффилд Уэнсдэй» (2:2) в матче 20-го тура Чемпионшипа.

    «Мы теряем уверенность, когда забиваем, и пытаемся играть в оборонительном стиле. В каждом матче у нас происходят, и сегодня это случилось снова. В первом тайме мы играли хорошо, но во втором опускались все глубже, глубже и глубже, что автоматически приводит к другой ситуации на поле.

    Нам тяжело, потому что в команде нет большого форварда. Когда ты садишься все глубже, в атаке остается играть только дальними забросами, и играть без таранного нападающего в такой ситуации сложно.

    Я не знаю, буду ли я в «Халле» в январе, мне сложно говорить о будущем. Но нам нужны один большой форвард и центральный защитник. Пока мы не думаем о трансферах, потому что владелец перед зимним окном хочет понять, на каком месте мы будем в таблице», — передает слова Слуцкого Hull Daily Mail.

    Матч против «Шеффилд Уэнсдэй» стал седьмым для «Халла», в котором команда не выигрывала.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.12.2017 21:25
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    Комментарии (3)
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    Татарин за ЦСКА
    1512239514
    Эх...даже говорить ничего не хочется
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    Lester84
    1512240592
    Давай домой уже, Гагарин)))
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    ologreds
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