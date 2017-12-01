Слуцкий: «После игры с «Бристолем» я умер, но продолжу работать в «Халл Сити»

Главный тренер английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий спустя неделю после матча 19 тура Чемпионшипа против «Бристоль Сити» (2:3) вспомнил свои эмоции. Россиянин, по его словам, умер.

«После той встречи я ощущал себя плохо. В субботу, после игры, я умер, но в понедельник все стало лучше. Сложно воспринимать ситуацию, когда ты ведешь в два мяча, но проигрываешь. Лучше уж сразу уступить 0:5.

Тем не менее, я продолжу работать с командой. Под меня приходили футболисты, нужно нести ответственность в том числе и перед ними», – сказал россиянин.

Матч 20 тура против «Шеффилд Уэнсдэй» состоится 2 декабря.