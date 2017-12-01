Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Слуцкий: «После игры с «Бристолем» я умер, но продолжу работать в «Халл Сити»

    Слуцкий: «После игры с «Бристолем» я умер, но продолжу работать в «Халл Сити»

    Главный тренер английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий спустя неделю после матча 19 тура Чемпионшипа против «Бристоль Сити» (2:3) вспомнил свои эмоции. Россиянин, по его словам, умер.

    «После той встречи я ощущал себя плохо. В субботу, после игры, я умер, но в понедельник все стало лучше. Сложно воспринимать ситуацию, когда ты ведешь в два мяча, но проигрываешь. Лучше уж сразу уступить 0:5.

    Тем не менее, я продолжу работать с командой. Под меня приходили футболисты, нужно нести ответственность в том числе и перед ними», – сказал россиянин.

    Матч 20 тура против «Шеффилд Уэнсдэй» состоится 2 декабря.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.12.2017 15:30
    Рекомендуем
    Комментарии (60)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Kotofey75
    1512131364
    ... потом ты протух и тебя похоронили. Лень, возвращайся- Зине коуч скоро понадобится)
    Ответить
    polozovs
    1512131821
    губит карьеру Слуцкер после такого провала никто не вспомнит про цска ну кроме нашего чемпионата
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1512133284
    Успехов вам Феникс Викторович!
    Ответить
    vladik12
    1512134462
    Что, руководство с того света?
    Ответить
    BrandMaster
    1512135178
    Давай, Лёня, не подвели, сейчас, живой или мертвый, ты должен сохранить свою честь, поддерживаю тебя, как мужика
    Ответить
    AtticusFinch
    1512136001
    А мы чуть от смеха не умерли когда ты на Евро играл в три нападающих - двое из которых играли по флангам +Нйдштеддер сГоловиным-которых знать никто не знал))
    Ответить
    movie
    1512138907
    удачи Лёня
    Ответить
    raritet
    1512142943
    кто бы что ни говорил сейчас, это все ценный опыт работы российского тренера в Англии и он стоит того , чтобы аплодировать Слуцкому. Он ведь мог вполне и, думаю, даже сейчас вернуться в Россию и нашел себе место в какой-нибудь команде середины таблицы. Но ведь , не сдается.
    Ответить
    ologreds
    1694991827
    numo527759
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+