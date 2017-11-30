Неймар: «После ЧМ-2014 много плакал и спрашивал себя, как так могло получиться. Думаю, в этот раз Бразилию ждет успех»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар рассказал о том, что чувствовал после ЧМ-2014, и поделился мнением о предстоящем чемпионате мира 2018 года.

– Какую роль в вашей карьере вы отводите ЧМ-2018?

– У меня смешанные чувства по поводу чемпионата мира. Наш домашний ЧМ-2014 я закончил совсем не так, как хотел. Мечтал выиграть его, а вместо этого проиграл. Да я просто его не закончил! Получил серьезную травму, и мне пришлось за это расплачиваться, к сожалению.

Неделю потом был сам не свой. Много плакал и все время спрашивал себя, как так могло получиться. Но потом понял, что все, что случается с тобой в жизни не по твоей воле, делает тебя сильнее. Это учит тебя и готовит к будущему.

Думаю, на этом чемпионате мира Бразилию ждет большой успех. Я отдам все силы ради победы на мундиале.

– Вы не только много забиваете, но и создаете много голевых моментов. Что вам нравится делать больше?

– И то, и другое, но только тогда, когда дела у моей команды идут хорошо – неважно, сборная это или клуб. Я всегда стараюсь забить, но если я помогу забить партнеру – тоже радуюсь. И то, и другое радует меня одинаково – для меня это почти одно и тоже

Жеребьвка ЧМ-2018 пройдет завтра в Москве и начнется в 18:00 по московскому времени.