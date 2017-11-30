Сорокин не увидел никаких сложностей в организации жеребьевки ЧМ-2018 в Москве

Генеральный директор Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о подготовке к жеребьевке финальной части ЧМ-2018, которая состоится в пятницу, 1 декабря, в Государственном кремлевском дворце.

«Государственный Кремлевский дворец — естественный выбор. Пожалуй, самое престижное место из всех возможных, оно очень подходит для такого грандиозного события. Идеален для проведения жеребьевки и сам зал. Он отвечает самым высоким требованиям.

Мы не столкнулись ни с какими сложностями в процессе организации. Москва прекрасно готова к любым мероприятиям самого высокого уровня. Да и мы не в первый раз работаем на серьезных государственных объектах. Предварительная жеребьевка также проходила в нестандартном месте — Константиновском дворце. Поэтому у нас все отработано и отлажено.

Мы ожидаем множество делегаций и именитых гостей. Одним из них станет легендарный бразильский футболист Пеле. Мы будем рады принять его, как и остальных гостей», — рассказал Сорокин.

Напомним что чемпионат мира состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах.