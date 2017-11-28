Журавель: «У российских футболистов нет понимания своей роли после футбола»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель в интервью «Бомбардиру» сравнил английских и российских футболистов после завершения профессиональной карьеры.

«У нас нет такой культуры, нет понимания футболистами своей роли после футбола. Сейчас нужная культура в России только-только зарождается; люди начинают чувствовать свою востребованность, постепенно понимают свою роль. Футболисты долго не понимали, что, если ты хочешь перезагрузить свою карьеру в телевизионном формате, нужно работать. Нужно следить за футболом, нужно общаться с журналистами, вникать в специфику новой работы.

Всей этой культуры в России и сейчас толком нет, и точно не было совсем недавно. В Англии это есть. Человек понимает: когда он закончил с футболом, он будет интересен как колумнист, как эксперт на телевидении и так далее. И он все для этого делает – посмотрите на любого, кто приходит в английский эфир, от Алана Ширера до Джейми Каррагера. Все это подкованные люди, которым интересен футбол во всех его деталях. Они смотрят все матчи, они знают всех игроков, они – в теме. А у нас как до последнего времени было? Закончился футбол – и гори он синим пламенем. Сейчас есть изменения к лучшему, но Англия – это для нас по-прежнему космический уровень», – сказал Журавель.

«Моуринью везде строит одну и ту же команду». Тимур Журавель − об особенностях АПЛ, фанатах-придурках и бывших футболистах



