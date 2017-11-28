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  • Журавель: «У российских футболистов нет понимания своей роли после футбола»

Журавель: «У российских футболистов нет понимания своей роли после футбола»

28 ноября 2017, 12:39
5

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель в интервью «Бомбардиру» сравнил английских и российских футболистов после завершения профессиональной карьеры.

«У нас нет такой культуры, нет понимания футболистами своей роли после футбола. Сейчас нужная культура в России только-только зарождается; люди начинают чувствовать свою востребованность, постепенно понимают свою роль. Футболисты долго не понимали, что, если ты хочешь перезагрузить свою карьеру в телевизионном формате, нужно работать. Нужно следить за футболом, нужно общаться с журналистами, вникать в специфику новой работы.

Всей этой культуры в России и сейчас толком нет, и точно не было совсем недавно. В Англии это есть. Человек понимает: когда он закончил с футболом, он будет интересен как колумнист, как эксперт на телевидении и так далее. И он все для этого делает – посмотрите на любого, кто приходит в английский эфир, от Алана Ширера до Джейми Каррагера. Все это подкованные люди, которым интересен футбол во всех его деталях. Они смотрят все матчи, они знают всех игроков, они – в теме. А у нас как до последнего времени было? Закончился футбол – и гори он синим пламенем. Сейчас есть изменения к лучшему, но Англия – это для нас по-прежнему космический уровень», – сказал Журавель.

«Моуринью везде строит одну и ту же команду». Тимур Журавель − об особенностях АПЛ, фанатах-придурках и бывших футболистах


Источник: Бомбардир.ру
Россия
Комментарии (5)
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Абу Зейд Небесный
1511862350
Да и на поле тоже нет..
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gor77
1511867252
Тов. Журавель сначала сам научился бы общаться во своими гостями. Его учили быть журналистом, а не всезнайкой.
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OOOVVV.
1511867318
Они и на поле не фонтан, а вне его .......не нам судить.
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Rebrova
1511867634
Ну правильно, но как сказал Медведев, хочешь зарабатывать - открывай свой бизнес. чем, собственно говоря, многие футболисты и занимаются. я так думаю))
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insider_retro
1511870214
Просто многие рассчитывают на свою востребованность и после футбола... И, к сожалению, совершенно не готовы к забвению... И уж тем более им лень учиться, переквалифицироваться или развивать имеющиеся компетенции... Вкладываются в бизнес, но не всегда успешно...
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