Вице-премьер РФ Дворкович: «Спартак» в чемпионской гонке, но в ней участвуют еще пять команд»

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович поделился впечатлениями от матча 18-го тура РФПЛ «Спартак» – «Зенит» (3:1).

«Игра понравилась. Все боролись до конца. Конечно, когда забивают третий гол на последних секундах, становится понятно, что команда соперника создает свободные зоны. В целом, результат матча закономерен. «Спартак» еще в чемпионской гонке. Но в ней же участвуют еще пять команд.

Хотел бы еще раз попросить спартаковских болельщиков аккуратнее относиться к своим игрокам. Сегодня не было видно мяча, когда зажгли файеры. А как раз в это время было два опасных момента у ворот Селихова.

Футбол в холод? У нас страна не южная. В течение сезона, так или иначе, будут матчи в холодную погоду. Такое случается во всех странах, так что надо спокойнее к этому относиться. К тому же должен быть определенный регламент, который нужно соблюдать: если температура ниже обозначенного градуса, то играть не стоит», — сказад Дворкович.

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