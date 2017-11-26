Примера. Лидеры чемпионата «Барселона» и «Валенсия» встретятся между собой

В воскресенье, 26 ноября, состоится матч 13 тура испанской Примеры между «Валенсией» и «Барселоной». Команды занимают второе и первое место в турнирной таблице соответственно. Разница между ними составляет четыре очка.

«Летучим мышам» в этой встрече не поможет главный тренер. Марселино Гарсия Тораль дисквалифицирован и будет присутствовать только на трибуне. По его словам, это не должно стать проблемой на пути к победе.

«Бомбардир» предлагает вашему вниманию прямую текстовую трансляцию матча. Начало – в 22:45 по Москве.