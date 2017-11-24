Бабаев: «ЦСКА не смирился с третьим местом в группе, постараемся дать бой на «Олд Траффорд»

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев поразмышлял о перспективах команды в розыгрыше Лиги чемпионов. Функционер обещает, что команда в последнем матче с английским «Манчестер Юнайтед» будет бороться за плей-офф турнира.

«Виктору Гончаренко удается сбалансированно подпускать молодежь к основе, нет провалов. Ребята выдерживают определенный уровень – психологический и физический.

Мы достаточно давно не выходили в евровесну. Считаю, уже можно считать выступление ЦСКА достаточно удачным. Мы провели девять матчей в Лиге чемпионов, одержав семь побед и набрали 14 очков в рейтинг УЕФА. Поднялись в клубной таблице коэффициентов УЕФА.

Аппетит приходит во время еды. ЦСКА не смирился с третьим местом в группе, мы не сдаемся раньше времени. Дадим бой англичанам», – сказал Бабаев.

Отметим, что ЦСКА для прохода в плей-офф Лиги чемпионов трех очков в Британии может и не хватить.