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  • Бабаев: «ЦСКА не смирился с третьим местом в группе, постараемся дать бой на «Олд Траффорд»

Бабаев: «ЦСКА не смирился с третьим местом в группе, постараемся дать бой на «Олд Траффорд»

24 ноября 2017, 20:45
16

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев поразмышлял о перспективах команды в розыгрыше Лиги чемпионов. Функционер обещает, что команда в последнем матче с английским «Манчестер Юнайтед» будет бороться за плей-офф турнира.

«Виктору Гончаренко удается сбалансированно подпускать молодежь к основе, нет провалов. Ребята выдерживают определенный уровень – психологический и физический.

Мы достаточно давно не выходили в евровесну. Считаю, уже можно считать выступление ЦСКА достаточно удачным. Мы провели девять матчей в Лиге чемпионов, одержав семь побед и набрали 14 очков в рейтинг УЕФА. Поднялись в клубной таблице коэффициентов УЕФА.

Аппетит приходит во время еды. ЦСКА не смирился с третьим местом в группе, мы не сдаемся раньше времени. Дадим бой англичанам», – сказал Бабаев.

Отметим, что ЦСКА для прохода в плей-офф Лиги чемпионов трех очков в Британии может и не хватить.

Источник: Спорт FM
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига ЦСКА Манчестер Юнайтед Бабаев Роман
Комментарии (16)
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Axe111
1511545992
Ой пле иди на х&й бабаев ху%ев
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Татарин за ЦСКА
1511548192
Ну удачи.Но думаю ни как не выиграть у МЮ с таким составом. Дублем нереально тягаться с МЮ даже если там будет три удаления!!! Удачи российским клубам в евровесне
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cska-62
1511550197
Нужно без нервотрёпки попробовать сыграть в свою игру, но с полной отдачей. Задача минимум выполнена! Уже, как минимум, весна в Лиге Европы! Если бы не странное поражение "МЮ" от "Базеля", то и о Лиге Чемпионов можно было бы говорить серьёзно. Тут же - не всё зависит от армейцев! Но играть нужно. И как можно успешнее! И ради пополнения финансов клуба, и для обретения всё большей уверенности в своих силах. А там, чем чёрт не шутит, "Бенфика" раскатает дома швейцарцев... Можно и в плей-офф Лиги Чемпионов попасть!
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Dominator777
1511550238
В бой, конечно же, армейцы вступят, но вот только от роты одно отделение осталось, да и то не бывалые ветераны, а "зеленые" курсанты, да и патроны на исходе...Сыграйте достойно, выложитесь по полной, ну а там, как бог даст... Удачи армейцам!
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Nekit92
1511552294
Верится с трудом но, желаю удачи.
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directorpg
1511566941
Все возможно, успеха!
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СашкаГуров
1511575456
результат и так хорош !!! надо больше к ЧР готовиться и к дерби со свинями!!!! 3 место это хорошо , мю не победить , как это не грустно писать
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ribavadim
1511575755
Бенфика в последней игре отдерёт Базелину, иначе хозяева будут платить штраф за безобразное поведение своих болельщиков по поводу позорного нуля в таблице. Дело за ЦСКА...
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navigators
1511586888
Партизанский отряд в составе пяти дедушек и шести пионеров с двустволками против jagdkommando с пулемётами. Если только волчьих ям накопать и растяжек наставить:)
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OfaZavr
1511594190
правильный настрой, удачи!
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