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Роналду не боится конкуренции с «ПСЖ»

17 ноября 2017, 08:46
4

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не боится «ПСЖ», который может в текущем сезоне составить конкуренцию испанцам в борьбе за кубок чемпионов.

«У меня нет страха перед «ПСЖ». «Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов, мы выиграли последние два турнира. Это достойно уважения.

Наши планы? Мы хотели бы занять первое место в своей группе, но главная задача сейчас – выйти в плей-офф турнира», – сказал Роналду.

Напомним, что парижане досрочно обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Источник: FourFourTwo
Лига чемпионов Реал ПСЖ Роналду Криштиану
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1510897845
Правильный настрой !!!
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Тraumtanzеr
1510904288
Ну да, смысл бояться того, к кому скоро свалишь.
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qwerty991
1510906245
В плей-офф посмотрим на ПСЖ и МС. Возможно ПСЖ и МС встретятся в финале, а может и нет.
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Stemtigor
1511087892
В прошлом розыгрыше похоронил всех на пути если весной будет так же в порядке то Реал будет на вершине
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