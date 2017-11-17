Роналду не боится конкуренции с «ПСЖ»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не боится «ПСЖ», который может в текущем сезоне составить конкуренцию испанцам в борьбе за кубок чемпионов.

«У меня нет страха перед «ПСЖ». «Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов, мы выиграли последние два турнира. Это достойно уважения.

Наши планы? Мы хотели бы занять первое место в своей группе, но главная задача сейчас – выйти в плей-офф турнира», – сказал Роналду.

Напомним, что парижане досрочно обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.