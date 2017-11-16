Уткин: «Думаю, испанцам было неинтересно играть с нами во втором тайме, они подзабили на игру»

Комментатор Василий Уткин поделился мнением об игре сборной России в матче со сборной Испании (3:3). Также он высказался о работе главного тренера национальной команды Станиславе Черчесове.

«Черчесов не говорит о футболистах, которых нет в составе. Как будто в обязанности тренера не входит объяснять, почему не играет тот или иной футболист. Я удивляюсь поведению Черчесова. Умный же человек. У него такая работа, что он должен отвечать и на вопросы.

Представьте, Гагарин прилетел и не стал рассказывать, что он видел. Начальству отчитался и хватит.

Матч с Испанией? У меня грустные впечатления от игры сборной России. Думаю, испанцам не особо было интересно с нами играть во втором тайме. У них во втором тайме в центре обороны играл полузащитник. Испанцы несколько подзабили на игру», — сказал Уткин.