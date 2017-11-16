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  • Уткин: «Думаю, испанцам было неинтересно играть с нами во втором тайме, они подзабили на игру»

Уткин: «Думаю, испанцам было неинтересно играть с нами во втором тайме, они подзабили на игру»

16 ноября 2017, 22:45
16

Комментатор Василий Уткин поделился мнением об игре сборной России в матче со сборной Испании (3:3). Также он высказался о работе главного тренера национальной команды Станиславе Черчесове.

«Черчесов не говорит о футболистах, которых нет в составе. Как будто в обязанности тренера не входит объяснять, почему не играет тот или иной футболист. Я удивляюсь поведению Черчесова. Умный же человек. У него такая работа, что он должен отвечать и на вопросы.

Представьте, Гагарин прилетел и не стал рассказывать, что он видел. Начальству отчитался и хватит.

Матч с Испанией? У меня грустные впечатления от игры сборной России. Думаю, испанцам не особо было интересно с нами играть во втором тайме. У них во втором тайме в центре обороны играл полузащитник. Испанцы несколько подзабили на игру», — сказал Уткин.

Источник: Спорт FM
Товарищеские матчи Россия Испания Черчесов Станислав Уткин Василий
Комментарии (16)
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ALEX ML
1510862016
Все таки он толстый идиот
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BRO_football
1510862197
Конечно не интересно. Зачем стараться атаковать и забивать самим голы, когда в любой момент судья может нарисовать левый пенальти?
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Александр52
1510862299
Впервые полностью согласен с Василием. Ни Испанцам, ни Аргентине, эти 2 матча с Россией были не нужны. Понятно Месси, только благодаря ему мы увидели класс футбола, он просто по другому не может. А так всё было для галочки. Идут регулярные чемпионаты, только что закончились тяжёлые отборочные этапы , у футболистов и так всё напряжено. Зачем им эти матчи? Просто какая то чушь, да ещё и за деньги за приезд маститых.
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ufos73
1510862593
То же считаю, что для Аргентины и Испании это была просто тренировка, и те и другие даже половину своих возможностей не показали... Но мы и этому рады ))))))))))
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3a zenit
1510862661
ага оправдывайте испанцев которые обосрались в конце матча по полной.Как легко быть крутым,где-то струсил и говоришь такой -да это я на раслабоне,а шавки подхватывают-да он бы если захотел то горы свернул.Тьфу на вас бляха!Кафельников топит за Навального(мол Путин ему карьеру сломал,у говна была карьера?) этот наверное тоже хочет министром спорта стать.Говно в кучки сбивается.
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Финт
1510863111
Постоянно негатив от него. Задолбал уже!
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√монегаск√
1510863299
Вася,скройся ты уже д.о.л.б.о.ё.б!!!!!
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uyvaslov
1510863522
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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Красногорск_Фан
1510863844
Надеюсь что Испания, Черчесов , сборная доведут у-ткина и до полной депрессии, потере смысла, внутреннему опустошению
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OfaZavr
1510905732
вот ведь в любой ситуации льет и льет *овно на всех и вся.
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