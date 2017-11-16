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  • Моуринью — о Лиге чемпионов: «Английские команды играют в январе и декабре по 20 матчей, в отличие от остальной Европы»

Моуринью — о Лиге чемпионов: «Английские команды играют в январе и декабре по 20 матчей, в отличие от остальной Европы»

16 ноября 2017, 21:33
8

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о графике АПЛ.

«Я всегда говорю, что Лига чемпионов начинается только в феврале. А английские команды все еще играют после декабря и января, когда мы можем провести 20 матчей за два месяца.

Немцы, французы, испанцы, итальянцы, отдыхают в это время после зимнего перерыва. Думаю, что они находятся в лучшем состоянии, чем английские команды», — сказал Моуриньо.

«МЮ» занимает первое место в группе А в Лиге чемпионов, набрав 12 очков в четырех матчах.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (8)
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Yurini
1510857525
Ну хоть тут Моуриньо не слукавил... что правда то правда! Тяжело выиграть Лигу Чемпионов С Английским графиком! Нужна ротация и многое типа того! Если Английский клуб выигрывает ЛЧ - это не просто Победа и Чемпионство Мира так сказать... а Тяжелейше пройденный путь Паралельно играя в АПЛ где нет аутсайдеров! Респект АПЛ!
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serenz
1510863756
Давняя тема...Но в Англии ничего не хотят менять...почему-то же не хотят.
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Sterh
1510920284
Ну давай, ной дальше. Все уже привыкли к твоим стенаниям..
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vitvik
1511099200
Сказал истину, только АПЛ играет в новогодние праздники.
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