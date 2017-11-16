Моуринью — о Лиге чемпионов: «Английские команды играют в январе и декабре по 20 матчей, в отличие от остальной Европы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о графике АПЛ.

«Я всегда говорю, что Лига чемпионов начинается только в феврале. А английские команды все еще играют после декабря и января, когда мы можем провести 20 матчей за два месяца.

Немцы, французы, испанцы, итальянцы, отдыхают в это время после зимнего перерыва. Думаю, что они находятся в лучшем состоянии, чем английские команды», — сказал Моуриньо.

«МЮ» занимает первое место в группе А в Лиге чемпионов, набрав 12 очков в четырех матчах.