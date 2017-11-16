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Орлов — Смолову: «Не советовал бы уезжать в Европу»

16 ноября 2017, 20:10
17

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением относительно игры нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова.

«Смолов необыкновенно проявил себя в матче с Испанией, забил два замечательных гола. Даже тренер сборной Испании на пресс-конференции говорил, что Федор — форвард очень высокого уровня. Такая оценка из уст наставника испанцев — это очень здорово.

Купит ли его какой-то европейский клуб? А зачем? У нас что, задача продать его? Я за то, чтобы все хорошие футболисты оставались здесь. Даже если он сам хочет уехать, у меня другое мнение. Надо оставаться. Вот Слуцкий ушел из ЦСКА, который выступает в Лиге чемпионов, а сейчас тренирует команду второй английской лиги. Что он там делает? Здесь был бы в Лиге чемпионов. Спортсмены считают Лигу чемпионов главным турниром, и надо проявлять себя там.

Уходить сегодня — это очень большой риск, потому что конкуренция в европейских грандах сумасшедшая. У них там каждая команда — это сборная мира. Поэтому я не советовал бы Федору уезжать.

Все говорят: надо, чтобы он играл за границей, и мы потом будем его приглашать… Не факт, что Смолов вообще там будет играть, потому что в Европе высокая конкуренция, а наши футболисты пока не профессионалы на 100%. Потому они так неровно и играют — в одном матче хорошо, в другом — не очень», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, что после дубля в ворота сборной Испании Федор Смолов стал одним из восьми лучших нападающих сборной России.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Россия Краснодар Смолов Федор Орлов Геннадий
Комментарии (17)
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shinnik
1510852714
Кома рядом.
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Jhon1989
1510852805
Действительно у него бак свистит!!! Такую чушь несет.
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insider_retro
1510852910
На удивление, Геннадий Сергеевич нынче лепит по делу... В сложившейся ситуации - обоснованно!..
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VVM1964
1510854283
ПОЖИТЬ , ПОИГРАТЬ В ЕВРОПЕ , ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ - ПОЧЕМУ НЕТ ... ( ЖИЗНЬ ОДНА , ДРУГОГО ШАНСА МОЖЕТ НЕ БЫТЬ )
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Федорыч-НН
1510855793
Конечно, по сравнению с лучшим нападающим Европы Кокориным, вровень с которым стоит только Месси, Смолов дворовый футболист. Как Орлов может допустить, чтобы Федор уехал в Европу раньше его любимца.
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Тraumtanzеr
1510855826
Дайте этому идиоту лекарство какое нить от головы, совсем приболел, чушь с каждым годом все сильнее несет.
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Lester84
1510855932
По ходу в Зенит его Орлуша хочет. Другого объяснения этому кретинизму у меня нет
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Asbjorn
1510856628
Орлов уже не понимает что говорит,в гранд смолова не возьмут,а вот в средней команде той же англии плиграть стоит,там чемпионат гораздо сильнее нашего,вообще для развития нужно уезжать в европу,у нас футболисты достигают определенного уровня и все,потому что зачем им умирать на поле,если и так деньги хорошие платят,а то и вовсе деградируют
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DOCTOR PENALTY
1510857211
Не надо Смолову ничего советовать, у него агент сам Мутко.
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OfaZavr
1510904473
что-то есть в его словах но футболист хотя бы для развития должен съездить и попробовать себя в другой среде, показать себя, постараться выиграть конкуренцию.
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