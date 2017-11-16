Орлов — Смолову: «Не советовал бы уезжать в Европу»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением относительно игры нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова.

«Смолов необыкновенно проявил себя в матче с Испанией, забил два замечательных гола. Даже тренер сборной Испании на пресс-конференции говорил, что Федор — форвард очень высокого уровня. Такая оценка из уст наставника испанцев — это очень здорово.

Купит ли его какой-то европейский клуб? А зачем? У нас что, задача продать его? Я за то, чтобы все хорошие футболисты оставались здесь. Даже если он сам хочет уехать, у меня другое мнение. Надо оставаться. Вот Слуцкий ушел из ЦСКА, который выступает в Лиге чемпионов, а сейчас тренирует команду второй английской лиги. Что он там делает? Здесь был бы в Лиге чемпионов. Спортсмены считают Лигу чемпионов главным турниром, и надо проявлять себя там.

Уходить сегодня — это очень большой риск, потому что конкуренция в европейских грандах сумасшедшая. У них там каждая команда — это сборная мира. Поэтому я не советовал бы Федору уезжать.

Все говорят: надо, чтобы он играл за границей, и мы потом будем его приглашать… Не факт, что Смолов вообще там будет играть, потому что в Европе высокая конкуренция, а наши футболисты пока не профессионалы на 100%. Потому они так неровно и играют — в одном матче хорошо, в другом — не очень», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, что после дубля в ворота сборной Испании Федор Смолов стал одним из восьми лучших нападающих сборной России.