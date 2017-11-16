Шевченко: «С детьми нянчиться приятнее, чем с футболистами»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своем распорядке своего дня.

«В 7:30 я встаю, завтракаю с детьми, в 8:10 я отвожу их в школу, в 8:35 я приезжаю домой, переодеваюсь и еду играть 9 лунок. Прошелся, приехал домой, пообедал с женой, едем забирать детей со школы. Младшего она забирает чуть раньше, он заканчивает в 12. В 15:30 мы забираем двух старших, в 17:15 завожу его на тренировку, в 19:45 она заканчивается.

Я приезжаю домой, и мы ужинаем вместе. Жена купает младшеньких, я помогаю их положить всех вместе спать. С половины одиннадцатого до двенадцати у нас есть время пообщаться, посмотреть фильм вместе, и ложимся спать. С детьми нянчиться всегда приятнее, чем с футболистами», – приводит слова Шевченко FootballHub.