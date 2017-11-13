В 2008 году Путин заплатил Адвокату 1,5 миллиона евро. «ПСЖ» намерен назначить Моуринью. Дайджест событий дня

Фернандо Торрес может вернуться в АПЛ. Претенденты – «Ньюкасл» и «Саутгемптон».

«ПСЖ» намерен уволить Эмери и пригласить Моуринью.

Восемь лет назад Оуэн оказался в «МЮ» благодаря решению Бензема.

Харт и Триппьер сходили в ночной клуб после матча с Германией. Самое главное: на выходе из клуба они держались за руки.

Бэйл отказал «Манчестер Юнайтед» и «Баварии».

Муса исключил свой переход в «Спартак».

Перес определился с трансферами «Реала» на лето. В числе его целей – Де Хеа, Гризманн и Кейн.

Дзагоев надеется на продолжение карьеры в Европе после чемпионата мира.

Манчини считает, что «Зенит» теряет очки в чемпионате из-за Лиги Европы.

Дик Адвокат рассказал, что в 2008 году Владимир Путин заплатил ему 1,5 млн евро, чтобы он не уходил из «Зенита» в сборную Австралии.