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  • В 2008 году Путин заплатил Адвокату 1,5 миллиона евро. «ПСЖ» намерен назначить Моуринью. Дайджест событий дня

В 2008 году Путин заплатил Адвокату 1,5 миллиона евро. «ПСЖ» намерен назначить Моуринью. Дайджест событий дня

13 ноября 2017, 21:30
7

Фернандо Торрес может вернуться в АПЛ. Претенденты – «Ньюкасл» и «Саутгемптон».

«ПСЖ» намерен уволить Эмери и пригласить Моуринью.

Восемь лет назад Оуэн оказался в «МЮ» благодаря решению Бензема.

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Дзагоев надеется на продолжение карьеры в Европе после чемпионата мира.

Манчини считает, что «Зенит» теряет очки в чемпионате из-за Лиги Европы.

Дик Адвокат рассказал, что в 2008 году Владимир Путин заплатил ему 1,5 млн евро, чтобы он не уходил из «Зенита» в сборную Австралии.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (7)
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_Evgen_57
1510600782
бред сивой кобылы
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rostik-100
1510613330
а
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igormaddog
1510625823
Муса верен ЦСКА!!!
Ответить
neofizer
1510630921
Адвокат не удивил "военной тайной"...
Ответить
prezent2017
1510642129
Как все перевирают желтые СМИ. Да не юристу Путин заплатил, а Австралии, мля. Зачем врать-то?
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