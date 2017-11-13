Муса: «Переход в «Спартак»? Исключено. Я фанат ЦСКА!»

Нападающий «Лестера» Ахмед Муса не исключил, что в будущем вернется в Россию. Как отметил футболист, в РФПЛ он согласен выступать только за ЦСКА.

«Не жалею ли, что уехал в Англию? Сложный вопрос. Тяжелое было решение. Но речь шла о шаге вперед. И я посчитал правильным рискнуть и сделать его.

Переход в «Спартак»? Нет, про «Спартак» – это исключено. Я фанат ЦСКА! А вот в ЦСКА надеюсь однажды вернуться. Если представится реальная возможность, то сразу соглашусь», – сказал Муса.

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Халл Сити».