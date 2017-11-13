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Муса: «Переход в «Спартак»? Исключено. Я фанат ЦСКА!»

13 ноября 2017, 14:54
28

Нападающий «Лестера» Ахмед Муса не исключил, что в будущем вернется в Россию. Как отметил футболист, в РФПЛ он согласен выступать только за ЦСКА.

«Не жалею ли, что уехал в Англию? Сложный вопрос. Тяжелое было решение. Но речь шла о шаге вперед. И я посчитал правильным рискнуть и сделать его.

Переход в «Спартак»? Нет, про «Спартак» – это исключено. Я фанат ЦСКА! А вот в ЦСКА надеюсь однажды вернуться. Если представится реальная возможность, то сразу соглашусь», – сказал Муса.

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Халл Сити».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лестер ЦСКА Спартак Муса Ахмед
Комментарии (28)
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VVM1964
1510574554
А КТО НИБУДЬ ЕГО ЗВАЛ В СПАРТАК ?
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oyabun
1510574708
Хватает у нас нападающих и так. А столь мелкие так вообще не нужны. У Спартака проблема бороться в чужой штрафной с высокорослыми защитниками соперника. Спасибо, Зе Луиш вернулся, полегче стало.
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mialkov
1510575365
Что-то мне подсказывает, что Муса в нынешнем состоянии не нужен ни одному клубу РФПЛ
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Фанат Спартака 2017
1510575735
Все знали о том, что можно получить выплаты от частных страховых фондов? Максимальный репост, что бы как можно больше людей воспользовались этим. Подробности нашел вот здесь: http://bukin8282.world/q6h0f
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subbotaspartak
1510577377
По Мусалу текло, а в Спартак не попало. Ещё не хватало.
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ИГАРЬ
1510578912
Лол, какой те Спартак?Давыдов в разы интереснее тебя.
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vlad10180v
1510580546
спартак дно
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Полная Канистра
1510582404
промес в 1000 раз лучше муссы
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BRO_football
1510582717
Ну если честно, то из лидеров РФПЛ Муса никому не нужен, кроме как ЦСКА.
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OfaZavr
1510586229
вот журналисты опять на ровном месте новость придумывают чтобы потом неделями говорить что Муса близок к переходу в Спартак.
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