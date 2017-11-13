Бензема: «Эгоизм Роналду идет на пользу команде»

Нападающий «Реала» Карим Бензема сравнил свои достижения с Криштиану Роналду. По его словам, португалец является более эгоистичным форвардом, что хорошо сказывается на результатах команды.

«Я забиваю свои голы, но если есть кто-то, кто забивает по 50 мячей за сезон... Совсем недавно те, кто забивал по 25 мячей за сезон считались настоящими бомбардирами.

Мои отношения с Роналду? Мы с ним хорошо ладим как на поле, так и вне его. Мне нравится играть с ним. Но не секрет, что он более эгоистичен, чем я, но это нормально для современного футбола.

Меня это нисколько не беспокоит. В конце концов, это хорошо для команды», – приводит слова Бензема Telefoot.

В текущем сезоне 29-летний француз провел шесть матчей в испанской Примере, забив в них один гол и сделав две результативные передачи.