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Роналдо может стать директором в «Коринтиансе»

8 ноября 2017, 01:43
2

Кандидат на пост президента «Коринтианс» Андрес Санчес намерен сделать известного экс-нападающего сборной Бразилии Роналдо одним из директоров клуба, сообщает Estadao.

«Если я выиграю выборы, Роналдо будет работать в «Коринтиансе». Его пост мы будем обсуждать позже, но он точно будет среди директоров. Он всегда был близок к нашему клубу, хорошо играл и помогал ему. Кроме того, он компетентен во всем, чем занимается», — заявил Санчес.

Роналдо выступал за «Коринтианс» с 2008 по 2011 год, после чего игрок завершил карьеру.

Источник: Бомбардир.ру
Бразилия. Серия А Коринтианс
Комментарии (2)
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КЭТиК
1510108891
Выглядит заманчиво.
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Ще Гевара
1510112171
В покер выиграл?
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