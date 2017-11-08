Роналдо может стать директором в «Коринтиансе»

Кандидат на пост президента «Коринтианс» Андрес Санчес намерен сделать известного экс-нападающего сборной Бразилии Роналдо одним из директоров клуба, сообщает Estadao.

«Если я выиграю выборы, Роналдо будет работать в «Коринтиансе». Его пост мы будем обсуждать позже, но он точно будет среди директоров. Он всегда был близок к нашему клубу, хорошо играл и помогал ему. Кроме того, он компетентен во всем, чем занимается», — заявил Санчес.

Роналдо выступал за «Коринтианс» с 2008 по 2011 год, после чего игрок завершил карьеру.