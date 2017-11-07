Зинченко недоволен дебютом в составе «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко остался недоволен своим дебютом в составе команды в матче четвертого раунда Кубка английской лиги с «Вулверхэмптоном». Игра закончилась со счетом 4:1.

«Безусловно, у меня было много ошибок, потому что без этого никуда. Я долгое время не играл, более того, это были первые 120 минут в моей футбольной карьере. Даже по детям не играл.

Это была немного не моя позиция, но команда выиграла. Было сложно, но победителей не судят», – рассказал Зинченко в эфире телеканала «Футбол 1».