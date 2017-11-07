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Зинченко недоволен дебютом в составе «Манчестер Сити»

7 ноября 2017, 11:20
7

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко остался недоволен своим дебютом в составе команды в матче четвертого раунда Кубка английской лиги с «Вулверхэмптоном». Игра закончилась со счетом 4:1.

«Безусловно, у меня было много ошибок, потому что без этого никуда. Я долгое время не играл, более того, это были первые 120 минут в моей футбольной карьере. Даже по детям не играл.

Это была немного не моя позиция, но команда выиграла. Было сложно, но победителей не судят», – рассказал Зинченко в эфире телеканала «Футбол 1».

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Вулверхэмптон Зинченко Александр
Комментарии (7)
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серега кашин
1510047389
больше он скорее всего за мс не сыграет- не тот уровень
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TAGANROG 161
1510047525
Радоваться дебюту надо,такой шанс не часто выпадает.
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DOCTOR PENALTY
1510048042
Наплёл....
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Краса
1510051832
Первая и последняя игра...
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DeviDjons
1510557490
Зинченко русский?
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