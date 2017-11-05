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«Видад» стал победителем африканской Лиги чемпионов 

5 ноября 2017, 01:44

Марокканский «Видад» в ответном матче африканской Лиги чемпионов КАФ обыграл египетский «Аль-Ахли» со счетом 1:0 и стал победителем африканской Лиги чемпионов.

Первая игра завершилась вничью 1:1. Таким образом, «Видад» гарантировал себе путевку на клубный чемпионат мира, который пройдет в декабре в ОАЭ.

Помимо «Видада» в турнире примут учатие мадридский «Реал», «Пачука», «Окленд Сити» и «Аль-Джазира». Участники из Южной Америки и Азии определятся в конце ноября.

Напомним, что после первого матча более 15 тысяч болельщиков «Аль-Ахли» пришли на тренировку команды.

Источник: Twitter
Африка
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