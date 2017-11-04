Месси советует Агуэро не переходить в «Реал». Конте может быть уволен уже в эти выходные. Дайджест событий дня

Игроки «Луча-Энергии» в знак протеста задержали начало матча с «Химками» на 15 минут. Им не платят зарплату.

Ловчеву «противно смотреть» на «Зенит».

В 2005 году «Арсенал» отказался от покупки Давида Силвы из-за небольшого роста.

Ибрагимович вернулся к тренировкам после разрыва крестообразных связок.

Месси посоветовал Агуэро не переходить в «Реал».

Игрок «Луча-Энергии» рассказал, что его клуб не обеспечивает футболистов питанием.

Конте может быть уволен из «Челси» в случае поражения от «Манчестер Юнайтед».

Зидан не считает себя лучшим тренером в мире.

«Халл» Слуцкого уступил «Шеффилд Юнайтед», пропустив четыре мяча от одного игрока.

«Ахмат» обыграл «Ростов» в первом матче после ухода Кононова.