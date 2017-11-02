Роналду не видит ничего страшного в неудачной серии «Реала»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не видит ничего страшного в двух поражениях команды в последних матчах. По его словам, «сливочные» продолжат работать, чтобы изменить ситуацию к лучшему.

«Это футбол – иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Учитывая поражение, мы не были очень хороши. К тому же мы просто привыкли побеждать. Мы должны двигаться вперед, ведь футбол меняется.

Не произошло ничего страшного, просто у нас неудачная серия. Никто не идеален. Сейчас мы не представляем собой ту команду, какой хотим быть, но уверенность не покидает нас. Мы осознаем положение дел и сделаем все необходимо, чтобы изменить ситуацию. Нам надо поддерживать друг друга.

Не думаю, что наши неудачи – это вопрос отношения к делу. Мы не будем прятаться. Мы просто будем работать во имя перемен», – сказал Роналду.

Игра четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Реал» завершилась со счетом 3:1. Лондонцы после этой встречи возглавляют турнирную таблицу группы Н с 10 очками. Мадридцы идут вторыми, отставая на три балла.