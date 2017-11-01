Бубнов: «Витиньо не умеет проявлять характер. Он не боец»

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал за счет чего ЦСКА удалось переломить игру в неудачно складывающемся матче Лиги чемпионов с «Базелем», который прошел в минувший вторник в Швейцарии. Он также отметил молодых армейцев Головина и Кучаева.

«В перерыве Виктор Гончаренко внес решающие изменения, которые удивили соперника. Понтус Вернблум выдвинулся на острие вместо слишком миролюбивого Витиньо, и на поле появился оправившийся от травмы Алан Дзагоев. В таких матчах нужно проявлять характер, играть жестко, стелиться в подкатах, чего играющий на чистых мячах Витиньо, судя по всему, не умеет. Он не боец.

Что касается командной игры ЦСКА, то она преобразилась. Инициатива начала переходить к армейцам сразу после пропущенного мяча, но решающее ускорение удалось придать после перерыва, когда гости стали активно прессинговать, добавили остроты, огорошили «Базель» активностью и в итоге дожали.

Полагаю, игроков швейцарского клуба несколько убаюкало безынициативное начало встречи в исполнении ЦСКА, да и гостевая победа в Москве далась «Базелю» довольно легко, что не лучшим образом сказалось на настрое. Это удивительно, ведь «Базель» в случае победы гарантировал себе место в весенней стадии Лиги чемпионов, но тем лучше для армейцев.

Особо отметил бы молодых Головина и Кучаева, которые очень много перемещались по полю, путая соперников, почти не ошибались в отличие от московского матча защитники (именно грубые оплошности предопределили результат той встречи), как всегда надежно действовал Акинфеев, о Вернблуме с Дзагоевым сказано выше.

Также следует обратить внимание на важную роль, которую сыграл и при обороне, и при конструировании атак Бибрас Натхо. Странно, что Гончаренко прежде не всегда доверял место в старте израильскому полузащитнику, у которого с бойцовскими качествами и с опытом все в полном порядке», – считает Бубнов.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Базель» – ЦСКА завершился со счетом 1:2. После этой встречи армейцы делят второе место с «Базелем» – у команд по шесть очков.