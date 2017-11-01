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Бубнов: «Витиньо не умеет проявлять характер. Он не боец»

1 ноября 2017, 06:55
12

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал за счет чего ЦСКА удалось переломить игру в неудачно складывающемся матче Лиги чемпионов с «Базелем», который прошел в минувший вторник в Швейцарии. Он также отметил молодых армейцев Головина и Кучаева.

«В перерыве Виктор Гончаренко внес решающие изменения, которые удивили соперника. Понтус Вернблум выдвинулся на острие вместо слишком миролюбивого Витиньо, и на поле появился оправившийся от травмы Алан Дзагоев. В таких матчах нужно проявлять характер, играть жестко, стелиться в подкатах, чего играющий на чистых мячах Витиньо, судя по всему, не умеет. Он не боец.

Что касается командной игры ЦСКА, то она преобразилась. Инициатива начала переходить к армейцам сразу после пропущенного мяча, но решающее ускорение удалось придать после перерыва, когда гости стали активно прессинговать, добавили остроты, огорошили «Базель» активностью и в итоге дожали.

Полагаю, игроков швейцарского клуба несколько убаюкало безынициативное начало встречи в исполнении ЦСКА, да и гостевая победа в Москве далась «Базелю» довольно легко, что не лучшим образом сказалось на настрое. Это удивительно, ведь «Базель» в случае победы гарантировал себе место в весенней стадии Лиги чемпионов, но тем лучше для армейцев.

Особо отметил бы молодых Головина и Кучаева, которые очень много перемещались по полю, путая соперников, почти не ошибались в отличие от московского матча защитники (именно грубые оплошности предопределили результат той встречи), как всегда надежно действовал Акинфеев, о Вернблуме с Дзагоевым сказано выше.

Также следует обратить внимание на важную роль, которую сыграл и при обороне, и при конструировании атак Бибрас Натхо. Странно, что Гончаренко прежде не всегда доверял место в старте израильскому полузащитнику, у которого с бойцовскими качествами и с опытом все в полном порядке», – считает Бубнов.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Базель» – ЦСКА завершился со счетом 1:2. После этой встречи армейцы делят второе место с «Базелем» – у команд по шесть очков.

Источник: Sportbox.ru
Лига чемпионов ЦСКА Базель Акинфеев Игорь Дзагоев Алан Вернблум Понтус Натхо Бибрас Головин Александр Витиньо Кучаев Константин Бубнов Александр
Комментарии (12)
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subbotaspartak
1509508832
Он не боец... А если братьев Емельяненко к братьям Березуцким? На последние пять минут, пусть всех отбуцкуют.
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семёнычев
1509509893
Витиньо не только не боец, он вообще на наркомана похож... Посмотрите на его глаза... Вечная ломка...
Ответить
SpazMatikus
1509510294
У Витиньо глаза какие то,как будто он испуган сильно,мне так одному кажется
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Dominator777
1509514494
Витя в последнее время на поле "никакой" - не играет, а "отбывает номер". Пора его в молодежку.
Ответить
FanatSerj
1509516731
да Витек был главным разочарованием матча, все запорол и даже навесить нормально не мог.
Ответить
Чикомас
1509517807
Может он не здоров? Витя вроде начал проявлять себя...Ну посмотрим. Я бы не списывал его со счетов. А Натхо красавец. Реальный игрок основы. просто молодец.
Ответить
Чермындыр
1509521399
Пора Витьку на скамейку присесть, на пару матчей. Чтобы встряхнулся
Ответить
Gullit 76
1509523688
Перегорел Витя!
Ответить
FaTeK1945ru
1509535836
...будем надеяться!!!
Ответить
Аид666
1509548920
Вите надо в резерве отдохнуть... на поле отбывает номер... с мячом возится долго...
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