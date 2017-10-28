Тиаго Силва: «Милан» – отличный клуб, который должен как можно скорее вернуться в Лигу чемпионов»

Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва заявил, что будет поддерживать «Милан» в матче 11-го тура Серии А с «Ювентусом», несмотря на то, что сохраняет хорошие отношения с главным тренером «старой синьоры» Массимилиано Аллегри, под руководством которого выступал за «россонери» с 2010 по 2012 год.

«Матчи «Милана» с «Ювентусом» всегда был важным событием. Каждый раз, когда мне приходилось играть против «бьянконери», было действительно очень сложно.

С одной стороны, есть Аллегри, которого я очень хорошо знаю, но я должен поддержать «Милан». Буду очень рад, если «россонери» сегодня победят.

Я до сих пор поддерживаю контакт с Массимилиано. Мы часто с ним общаемся. Ну или хотя бы тогда, когда у нас есть время. В любом случае, я все еще буду переживать за «Милан» сегодня вечером.

«Россонери» – отличный клуб и должны как можно скорее вернуться в Лигу чемпионов, а это значит, что они должны выигрывать такие большие матчи», – сказа Силва.

Встреча «Милан» – «Ювентус» состоится сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени.