Петржела уверен, что Кокорина «прорвет» в матче с «Локомотивом»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал о преимуществах, за счет которых команда из Санкт-Петербурга должна обыгрывать в предстоящем матче «Локомотив». Он уверен, что после этой встречи «Зенит» будет единолично возглавлять турнирную таблицу РФПЛ.

«У петербуржцев был ряд не самых удачных игр, из-за чего они потеряли несколько очень важных очков. Однако не стоит забывать, что с «Локомотивом» они будут играть дома, а это всегда дает команде весомое преимущество. Думаю, сине-бело-голубые победят «железнодорожников» и вернутся на первую строчку турнирной таблицы.

Уверен, Кокорина «прорвет» в матче с «Локомотивом». Александр в хорошей форме, у него многое получается, и он радовал своими голами болельщиков именно в важных матчах. Поэтому думаю, что стоит ждать от него результативных действий и в игре с «железнодорожниками». И вообще я не считаю, что у Кокорина или «Зенита» наметился какой-то спад. Они постараются доказать это в игре с прямым конкурентом», – сказал Петржела.

Игра 15-го тура РФПЛ «Зенит» – «Локомотив» пройдет в воскресенье, 29 октября, в 19:00 по московскому времени. Обе команды лидируют в турнирной таблице, имея по 29 очков.