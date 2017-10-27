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  • Петржела уверен, что Кокорина «прорвет» в матче с «Локомотивом»

Петржела уверен, что Кокорина «прорвет» в матче с «Локомотивом»

27 октября 2017, 09:31
10

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал о преимуществах, за счет которых команда из Санкт-Петербурга должна обыгрывать в предстоящем матче «Локомотив». Он уверен, что после этой встречи «Зенит» будет единолично возглавлять турнирную таблицу РФПЛ.

«У петербуржцев был ряд не самых удачных игр, из-за чего они потеряли несколько очень важных очков. Однако не стоит забывать, что с «Локомотивом» они будут играть дома, а это всегда дает команде весомое преимущество. Думаю, сине-бело-голубые победят «железнодорожников» и вернутся на первую строчку турнирной таблицы.

Уверен, Кокорина «прорвет» в матче с «Локомотивом». Александр в хорошей форме, у него многое получается, и он радовал своими голами болельщиков именно в важных матчах. Поэтому думаю, что стоит ждать от него результативных действий и в игре с «железнодорожниками». И вообще я не считаю, что у Кокорина или «Зенита» наметился какой-то спад. Они постараются доказать это в игре с прямым конкурентом», – сказал Петржела.

Игра 15-го тура РФПЛ «Зенит» – «Локомотив» пройдет в воскресенье, 29 октября, в 19:00 по московскому времени. Обе команды лидируют в турнирной таблице, имея по 29 очков.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Кокорин Александр Петржела Властимил
Комментарии (10)
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oyabun
1509086913
У Локомотива тоже есть свой козырь - Фернандеш, который сейчас в отличной форме. В поединке Зенита и Локо ставлю на Локомотив.
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rostik-100
1509089519
Кокорин как не умел играть, так и не научится, то случайно его прорвало против команд внизу таблицы или слабых Лиго европейских, больше таких прорывов не будет.
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Garrincha58
1509097727
50% на 0-0, 50% на победу Локобола
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woyser
1509100383
2-1 Зенит победит!
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smersh45
1509100751
Прогноз дело не благодарное , но очень хочется что бы победил Зенит . Удачи Зениту и сделать всё возможное и не возможное , что бы забрать 3 очка в свою копилку . Кокорину побольше забить .
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lekseij2007
1509109664
Прям на поле главное чтоб не прорвало , а то техническое поражение зениту за срыв матча
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Gullit 76
1509122099
Пора забивать!И Дзюбе тоже.
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Имя слишком известное
1509124733
Кокорина вырвет или у него прорвет пукан, одно из двух, третьего не дано :))
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