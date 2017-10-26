Румменигге: «У «Баварии» было много моментов, должны были побеждать до серии пенальти»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге назвал великолепным матч, в котором его команда в рамках 1/16 финала Кубка Германии обыграла «РБ Лейпциг» в серии пенальти.

«Игра оправдала все самые высокие ожидания. Это был великолепный матч. В итоге нам немного повезло в серии пенальти, когда наш голкипер смог отразить один удар.

В первом экстра-тайме у нас было много моментов, мы должны были тогда решать исход поединка. Обе команды великолепно боролись», – считает Румменигге.

Матч 1/16 финала Кубка Германии «РБ Лейпциг» – «Бавария» завершился со счетом 1:1. В серии пенальти были сильнее гости – 4:5.