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    «Милан» нашел замену техническому спонсору клуба компании Adidas

    В руководстве «Милана» сообщили, что клуб близок к подписанию нового спонсорского контракта. Нынешний технический спонсор команды компания Adidas решила досрочно разорвать контракт.

    «Соглашение с новым техническим спонсором вступит в силу с 1 июля 2018 года и продлится 5 лет. Этот контракт будет экономически выгодным по сравнению с нынешним с Adidas. Финансовые детали будут объявлены вместе с новым соглашением», – заявил коммерческий директор «Милана» Лоренсо Джиорджетти.

    Ранее утверждалось, что клуб имеет серьезные финансовые проблемы.

    Источник: Calciomercato

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    25.10.2017 18:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 25 октября 2017, 21:52

      Свято место пусто не бывает! Forza Milan!

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