«Милан» нашел замену техническому спонсору клуба компании Adidas

В руководстве «Милана» сообщили, что клуб близок к подписанию нового спонсорского контракта. Нынешний технический спонсор команды компания Adidas решила досрочно разорвать контракт.

«Соглашение с новым техническим спонсором вступит в силу с 1 июля 2018 года и продлится 5 лет. Этот контракт будет экономически выгодным по сравнению с нынешним с Adidas. Финансовые детали будут объявлены вместе с новым соглашением», – заявил коммерческий директор «Милана» Лоренсо Джиорджетти.

Ранее утверждалось, что клуб имеет серьезные финансовые проблемы.