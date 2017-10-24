«Лацио» будет ежегодно отправлять 200 болельщиков в Освенцим в образовательных целях

Президент «Лацио» Клаудио Лотито заявил, что клуб каждый год будет отправлять 200 болельщиков в Освенцим в образовательных целях.

«Лацио» ежегодно будет принимать участие в этой акции. Мы будем ежегодно отправлять 200 болельщиков в Аушвиц [или Освенцим, — прим. ред.], чтобы они там кое-чему научились.

Тогда они не станут забывать некоторые эпизоды из истории и смогут понять, о чем вообще идет речь. Мы осуждаем любые формы расизма», — заявил Лотито.

Напомним, что в воскресенье фанаты «Лацио» после матча 9-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (3:0) оставили антисемитские граффити на трибуне.