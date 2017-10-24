Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Лацио» будет ежегодно отправлять 200 болельщиков в Освенцим в образовательных целях

    Президент «Лацио» Клаудио Лотито заявил, что клуб каждый год будет отправлять 200 болельщиков в Освенцим в образовательных целях.

    «Лацио» ежегодно будет принимать участие в этой акции. Мы будем ежегодно отправлять 200 болельщиков в Аушвиц [или Освенцим, — прим. ред.], чтобы они там кое-чему научились.

    Тогда они не станут забывать некоторые эпизоды из истории и смогут понять, о чем вообще идет речь. Мы осуждаем любые формы расизма», — заявил Лотито.

    Напомним, что в воскресенье фанаты «Лацио» после матча 9-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (3:0) оставили антисемитские граффити на трибуне.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.10.2017 20:30
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 25 октября 2017, 21:54

      Да и Ди Кпнио будет им там экскурсии водить. Посмотрим как это повлияет на фашистов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Wagarti 25 октября 2017, 01:56

      ЗигаЗагаОлеОла

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 24 октября 2017, 21:39

      ...отправлять на год...так было бы лучше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 24 октября 2017, 21:36

      Лацио - клуб с МОЗГАМИ.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11