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  • «Лацио» будет ежегодно отправлять 200 болельщиков в Освенцим в образовательных целях

«Лацио» будет ежегодно отправлять 200 болельщиков в Освенцим в образовательных целях

24 октября 2017, 20:30
4

Президент «Лацио» Клаудио Лотито заявил, что клуб каждый год будет отправлять 200 болельщиков в Освенцим в образовательных целях.

«Лацио» ежегодно будет принимать участие в этой акции. Мы будем ежегодно отправлять 200 болельщиков в Аушвиц [или Освенцим, — прим. ред.], чтобы они там кое-чему научились.

Тогда они не станут забывать некоторые эпизоды из истории и смогут понять, о чем вообще идет речь. Мы осуждаем любые формы расизма», — заявил Лотито.

Напомним, что в воскресенье фанаты «Лацио» после матча 9-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (3:0) оставили антисемитские граффити на трибуне.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Лацио Кальяри
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1508870166
Лацио - клуб с МОЗГАМИ.
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himik2-62
1508870359
...отправлять на год...так было бы лучше
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Wagarti
1508885784
ЗигаЗагаОлеОла
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Dellleone
1508957687
Да и Ди Кпнио будет им там экскурсии водить. Посмотрим как это повлияет на фашистов.
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