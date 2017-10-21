Балотелли заявил, что перешел бы в «Наполи» или «Рому»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли рассказал, что в свое время вел переговоры с «Ювентусом», заявил, что не намерен возвращаться в «Интер» или «Милан», а также с восторгом отозвался о «Наполи» и «Роме».

«Я никогда не думал о возвращении в «Интер». Также я не вернусь в «Милан». «Ювентус»? Его менталитет может принести мне пользу. Фактически я должен был перейти в туринский клуб, прежде чем присоединился к «Милану». Я вел переговоры со «старой синьорой», но в итоге выбрал «россонери», потому что я болел за них и хорошо ладил с Адриано Галлиани.

Хотел бы я поиграть в «Роме» или «Наполи»? «Рома» – хорошая команда... Что касается «Наполи», то да, я бы хотел выступать там. У них есть атакующее трио, которое отлично работает вместе. Сейчас это было бы для меня сложно.

Надеюсь, неаполитанцы завоюют скудетто в любом случае. На самом деле я думаю, что титул выиграют «Ювентус» или «Интер», но надеюсь на «Наполи». Я не знаком с Лучано Спаллетти, но все отзываются о нем очень высоко», – сказал Балотелли.