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    Балотелли заявил, что перешел бы в «Наполи» или «Рому»

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли рассказал, что в свое время вел переговоры с «Ювентусом», заявил, что не намерен возвращаться в «Интер» или «Милан», а также с восторгом отозвался о «Наполи» и «Роме».

    «Я никогда не думал о возвращении в «Интер». Также я не вернусь в «Милан». «Ювентус»? Его менталитет может принести мне пользу. Фактически я должен был перейти в туринский клуб, прежде чем присоединился к «Милану». Я вел переговоры со «старой синьорой», но в итоге выбрал «россонери», потому что я болел за них и хорошо ладил с Адриано Галлиани.

    Хотел бы я поиграть в «Роме» или «Наполи»? «Рома» – хорошая команда... Что касается «Наполи», то да, я бы хотел выступать там. У них есть атакующее трио, которое отлично работает вместе. Сейчас это было бы для меня сложно.

    Надеюсь, неаполитанцы завоюют скудетто в любом случае. На самом деле я думаю, что титул выиграют «Ювентус» или «Интер», но надеюсь на «Наполи». Я не знаком с Лучано Спаллетти, но все отзываются о нем очень высоко», – сказал Балотелли.

    Источник: Football Italia

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    21.10.2017 18:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 22 октября 2017, 23:38

      В Наполи давай, если мозги делать не будешь

      0
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 22 октября 2017, 17:45

      Нам ты точно не нужен...но пригодился бы в Беневенто)))

      0
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 21 октября 2017, 18:41

      Пока не попадалась информация, что руководство Ромы и Наполи интересуется Марио!..)) Этот интерес значимее желания Балотелли...))

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