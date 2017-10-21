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    Иванович: «Зенит» держит в мыслях победу в Лиге Европы»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович признался, что петербуржцы задумываются о победе в Лиге Европы в нынешнем сезоне. Тем не менее серб отметил, что многое будет зависеть от жеребьевки.

    «Способен ли «Зенит» в первый год при Манчини замахнуться на победу в Лиге Европы? Сложно сказать. У «Зенита» есть потенциал, но надо идти шаг за шагом, от игры к игре. Зимой будет большой перерыв, плюс многое будет зависеть от того, кто попадет в плей-офф турнира из Лиги чемпионов – все-таки при жеребьевке нужна удача. Сейчас цель – стать первыми в группе. И это будет тяжело, потому что две из трех игр мы проведем на выезде. Мы набрали девять очков, но ничего еще не решено – тот же «Реал Сосьедад» отстает всего на три. В любом случае, победа в турнире – у нас в мыслях», – сказал Иванович.

    В четвертом туре группового раунда сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Русенборгом». Матч состоится 2 ноября.

    Источник: ТАСС

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    21.10.2017 13:49
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 31 октября 2017, 22:23

      Пока при такой игре это только мечты.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +142

      SERG63 30 октября 2017, 15:57

      Не подведите

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17988

      paracetamol 21 октября 2017, 16:54

      Так оно и будет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 21 октября 2017, 15:18

      Думаю важнее в этом сезоне победа в чемпионате

      -1
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      Рейтинг: +11

      Дэс 21 октября 2017, 15:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да иди те вы знаете куда сами... гнильё... Не пойму адекватных болельщиков Зенита, которые болеют за клуб, который гос.деньги вбухивает, а выхлопа ноль. Это уже не ваш клуб, а клуб государства. А вы марионетки!

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18230

      ilichkadr > Дэс 21 октября 2017, 15:59

      Можно подумать, что Спартак вбухивает деньги из личного кармана Федуна. Нефть, как и газ - народное достояние, только не всем оно достается в равных долях.

      5
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      Рейтинг: +2773

      волчарик 21 октября 2017, 14:53

      а уж как болельщики надеются

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 21 октября 2017, 14:48

      вы не одни такие как минимум после лч будет еще команд 5 и вам придется умирать на поле

      0
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 21 октября 2017, 14:42

      Мысли правильные, расчёты верные!! Осталось грамотно реализовать задуманное!!..

      9
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      Рейтинг: +381

      Portoz 21 октября 2017, 14:24

      щас всех в группе опять выйграют,а после зимы в 1/8 проиграют

      -2
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 21 октября 2017, 14:19

      Все в ваших руках, ногах и головах)) Так держать!

      6
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