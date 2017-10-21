Иванович: «Зенит» держит в мыслях победу в Лиге Европы»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович признался, что петербуржцы задумываются о победе в Лиге Европы в нынешнем сезоне. Тем не менее серб отметил, что многое будет зависеть от жеребьевки.

«Способен ли «Зенит» в первый год при Манчини замахнуться на победу в Лиге Европы? Сложно сказать. У «Зенита» есть потенциал, но надо идти шаг за шагом, от игры к игре. Зимой будет большой перерыв, плюс многое будет зависеть от того, кто попадет в плей-офф турнира из Лиги чемпионов – все-таки при жеребьевке нужна удача. Сейчас цель – стать первыми в группе. И это будет тяжело, потому что две из трех игр мы проведем на выезде. Мы набрали девять очков, но ничего еще не решено – тот же «Реал Сосьедад» отстает всего на три. В любом случае, победа в турнире – у нас в мыслях», – сказал Иванович.

В четвертом туре группового раунда сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Русенборгом». Матч состоится 2 ноября.