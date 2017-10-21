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Иванович: «Зенит» держит в мыслях победу в Лиге Европы»

21 октября 2017, 13:49
13

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович признался, что петербуржцы задумываются о победе в Лиге Европы в нынешнем сезоне. Тем не менее серб отметил, что многое будет зависеть от жеребьевки.

«Способен ли «Зенит» в первый год при Манчини замахнуться на победу в Лиге Европы? Сложно сказать. У «Зенита» есть потенциал, но надо идти шаг за шагом, от игры к игре. Зимой будет большой перерыв, плюс многое будет зависеть от того, кто попадет в плей-офф турнира из Лиги чемпионов – все-таки при жеребьевке нужна удача. Сейчас цель – стать первыми в группе. И это будет тяжело, потому что две из трех игр мы проведем на выезде. Мы набрали девять очков, но ничего еще не решено – тот же «Реал Сосьедад» отстает всего на три. В любом случае, победа в турнире – у нас в мыслях», – сказал Иванович.

В четвертом туре группового раунда сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Русенборгом». Матч состоится 2 ноября.

Источник: ТАСС
Лига Европы Зенит Иванович Бранислав
Комментарии (13)
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R-W_warrior
1508583880
Многие держат...
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Лошак
1508584442
Это хорошо!
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Артурка32
1508584776
Все в ваших руках, ногах и головах)) Так держать!
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Portoz
1508585043
щас всех в группе опять выйграют,а после зимы в 1/8 проиграют
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insider_retro
1508586122
Мысли правильные, расчёты верные!! Осталось грамотно реализовать задуманное!!..
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серега кашин
1508586489
вы не одни такие как минимум после лч будет еще команд 5 и вам придется умирать на поле
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Дэс
1508587551
Да иди те вы знаете куда сами... гнильё... Не пойму адекватных болельщиков Зенита, которые болеют за клуб, который гос.деньги вбухивает, а выхлопа ноль. Это уже не ваш клуб, а клуб государства. А вы марионетки!
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Jenea83
1508588298
Думаю важнее в этом сезоне победа в чемпионате
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SERG63
1509368267
Не подведите
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Gullit 76
1509477816
Пока при такой игре это только мечты.
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