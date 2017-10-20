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    Стоимость стадиона «Санкт-Петербург» увеличилась еще на 113 миллионов

    Стоимость стадиона «Санкт-Петербург» вновь увеличилась. По информации RNS, на дополнительные работы выделено еще 113,5 миллиона рублей.

    Изначальный бюджет арены составлял 6,7 миллиарда рублей, но в итоге вырос до 43 миллиардов.

    «Водоканал Санкт-Петербурга» в рамках исполнения контракта с «Фондом капитального строительства и реконструкции» разместил закупку у единственного поставщика на отгрузку материалов «для завершения строительства на объекте «Приморский парк Победы» и строительство входной группы с контролем доступа на стадион на намывной территории в Западной части Крестовского острова», – говорится в сообщении.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2017 21:24
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +5444

      Приус 21 октября 2017, 18:00

      Всех, причастных к этому всероссийскому позору и всемирному посмешищу ждет геенна огненная.

      7
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 21 октября 2017, 17:42

      По ТВ говорили, за это бабло можно купить кучу Боингов-747, Суперджетов-100 на авиаотряд им. тов. Мутко.

      8
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 21 октября 2017, 13:05

      Интересно почитать комментарии про воровство, при том вроде ни одного факта не было и нет. В 2007 году составлялась первая смета, а сколько после этого было кризисов и удорожаний, как упал курс рубля? А когда сгорела "Хромая лошадь" и взялись жестко за пожарную безопасность - а это огромные вложения, один робот-пожарник чего стоит. Ну это же все для нашей же безопасности. Потом огромные вложения потребовались на выкатное поле и раздвижную крышу.
      А самое прикольное, что комментят те, кто сто процентов не был на этом стадионе.
      Он реально крут, советую побывать)))

      0
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > Артурка32 21 октября 2017, 17:46

      На питерском не был и не собираюсь. Был на стадионах дортмундской Боруссии и Баварии. Они вместе стоят в 7 раз дешевле вашей гордости. Вопрос - ваш реально в 14 раз лучше немецких арен?

      9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 октября 2017, 09:28

      Орлов еще говорит про развитие детского спорта, где уж там когда такое твориться.

      6
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС > OfaZavr 21 октября 2017, 17:52

      Это памятник всеобщему бардаку в стране

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +168

      DQ1 21 октября 2017, 06:51

      Мда, уже и не смешно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 21 октября 2017, 06:35

      Бермудский треугольник поглотил очередную жертву.

      13
      Ответить
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 21 октября 2017, 05:17

      Стоимость стадиона увеличилась, но эти постройки не были предумотрены планом, поэтому сарказм по этому поводу мне кажется неуместен, чё нельзя больше ничего перепланировать или достроить как на даче мы делаем , не понимаю ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 21 октября 2017, 00:16

      Прорва.

      2
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      Рейтинг: +87

      OPG-Diversant 21 октября 2017, 00:13

      Мне интересно где сейчас человек составивший первую смету. Такое ощущение, что этим студент первокурсник занимался. Это не может быть просто воровством, здесь явная некомпетентность.

      2
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      Рейтинг: +87

      OPG-Diversant > soccerfanivan 21 октября 2017, 09:49

      А наши руководители об этих современных технологиях вообще слышали? Кадровый состав в России подбирается по принципу "надежный человек за него Иван Иванович поручился".

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 21 октября 2017, 00:12

      Заворавались хапуги!!!

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