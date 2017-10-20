Стоимость стадиона «Санкт-Петербург» увеличилась еще на 113 миллионов

Стоимость стадиона «Санкт-Петербург» вновь увеличилась. По информации RNS, на дополнительные работы выделено еще 113,5 миллиона рублей.

Изначальный бюджет арены составлял 6,7 миллиарда рублей, но в итоге вырос до 43 миллиардов.

«Водоканал Санкт-Петербурга» в рамках исполнения контракта с «Фондом капитального строительства и реконструкции» разместил закупку у единственного поставщика на отгрузку материалов «для завершения строительства на объекте «Приморский парк Победы» и строительство входной группы с контролем доступа на стадион на намывной территории в Западной части Крестовского острова», – говорится в сообщении.