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  • Стоимость стадиона «Санкт-Петербург» увеличилась еще на 113 миллионов

Стоимость стадиона «Санкт-Петербург» увеличилась еще на 113 миллионов

20 октября 2017, 21:24
37

Стоимость стадиона «Санкт-Петербург» вновь увеличилась. По информации RNS, на дополнительные работы выделено еще 113,5 миллиона рублей.

Изначальный бюджет арены составлял 6,7 миллиарда рублей, но в итоге вырос до 43 миллиардов.

«Водоканал Санкт-Петербурга» в рамках исполнения контракта с «Фондом капитального строительства и реконструкции» разместил закупку у единственного поставщика на отгрузку материалов «для завершения строительства на объекте «Приморский парк Победы» и строительство входной группы с контролем доступа на стадион на намывной территории в Западной части Крестовского острова», – говорится в сообщении.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (37)
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Eddyson
1508524315
Платили, платим и будем платить... Не согласен?! Голосуй за собчак: ведь это "против всех". (сарказмус)
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Dellleone
1508524791
Буду голосовать за володьку все таки я верю что может через 23 года его правления в стране будет порядок и он со своей Питерской бандой устанет уже воровать.... конечно вряд ли но все же.
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Павелий
1508528815
К вопросу о том, где взять деньги на детско-юношеский футбол.... Позор Газпрому! Миллера на лесоповал!
Ответить
VVM1964
1508530067
ПОРА ПРИЗНАТЬ : СТОИМОСТЬ СТАДИОНА - " ВЕЛИЧИНА С КОНСТАНТОЙ УВЕЛИЧЕНИЯ , СТРЕМЯЩАЯСЯ В БЕСКОНЕЧНОСТЬ "
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Nerlinger
1508533810
Когда уже наворуетесь то????
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VeniaminS
1508533975
Заворавались хапуги!!!
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Одинокий волк Маквейд
1508556950
Бермудский треугольник поглотил очередную жертву.
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OfaZavr
1508567305
Орлов еще говорит про развитие детского спорта, где уж там когда такое твориться.
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Сибирь за Спартак
1508596973
По ТВ говорили, за это бабло можно купить кучу Боингов-747, Суперджетов-100 на авиаотряд им. тов. Мутко.
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Приус
1508598039
Всех, причастных к этому всероссийскому позору и всемирному посмешищу ждет геенна огненная.
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