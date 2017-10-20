Озил уходит в «Манчестер Юнайтед». Россия сыграет товарищеский матч с французами. Дайджест событий дня

Озил сообщил партнерам по команде о том, что он переходит в «Манчестер Юнайтед».

«ПСЖ» убеждает Моуринью переехать во Францию.

Хиддинк помог РФС организовать матч со сборной Южной Кореи.

Ригони вошел в команду недели в Лиге Европы.

Россия нарастила отрыв от Португалии в рейтинге УЕФА.

Игроки и тренеры «Спартака» почтили память жертв трагедии 1982 года.

УЕФА открыл дело против «Ромы». Причина – расистские оскорбления защитника «Челси» Рюдигера.

«Спартак» этим летом хотел взять в аренду Диего Косту.

«Ростов» заработал 20 миллионов евро в прошлом сезоне Лиги чемпионов.

Сборная России в марте может провести товарищескую игру с Францией.