Озил уходит в «Манчестер Юнайтед». Россия сыграет товарищеский матч с французами. Дайджест событий дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2017 20:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 21 октября 2017, 06:06

      По пути ванПерсика Озилушка пошёл. Чемпионом станет )))

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