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  • Озил уходит в «Манчестер Юнайтед». Россия сыграет товарищеский матч с французами. Дайджест событий дня

Озил уходит в «Манчестер Юнайтед». Россия сыграет товарищеский матч с французами. Дайджест событий дня

20 октября 2017, 20:30
1

Озил сообщил партнерам по команде о том, что он переходит в «Манчестер Юнайтед».

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Сборная России в марте может провести товарищескую игру с Францией.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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Superviser77
1508555175
По пути ванПерсика Озилушка пошёл. Чемпионом станет )))
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