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    Песков: «Путин будет рад видеть на ЧМ-2018 и Блаттера, и Платини»

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Владимир Путин пригласил бывших глав ФИФА и УЕФА Зеппа Блаттера и Мишеля Платини посетить чемпионат мира в России в 2018 году.

    «Чемпионат мира по футболу – это большой праздник футбола, и все гости будут здесь приветствоваться. Разумеется, будут приветствоваться и старые друзья.

    Вы знаете, что с Блаттером у Путина давние дружеские отношения, он хорошо знаком и с Платини. Поэтому, конечно, их будут рады видеть в Москве», – сказал Песков.

    Источник: ТАСС

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    20.10.2017 14:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 20 октября 2017, 18:42

      Коррупционер коррупционеру всегда друг.

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