Песков: «Путин будет рад видеть на ЧМ-2018 и Блаттера, и Платини»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Владимир Путин пригласил бывших глав ФИФА и УЕФА Зеппа Блаттера и Мишеля Платини посетить чемпионат мира в России в 2018 году.

«Чемпионат мира по футболу – это большой праздник футбола, и все гости будут здесь приветствоваться. Разумеется, будут приветствоваться и старые друзья.

Вы знаете, что с Блаттером у Путина давние дружеские отношения, он хорошо знаком и с Платини. Поэтому, конечно, их будут рады видеть в Москве», – сказал Песков.