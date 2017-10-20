«Эвертон» показал худший старт английских клубов в истории Лиги Европы

Встреча 3-го тура группового этапа ЛЕ «Эвертон» – «Лион» завершилась победой гостей со счетом 2:1.

После трех матчей в розыгрыше турнира «ириски» набрали одно очко благодаря ничьей с «Аполлоном» (2:2) в прошлой встрече. Показатель является худшим для этой стадии среди всех английских клубов, принимавших участие в соревновании.

За три тура до конца групповой стадии команда Рональда Кумана занимает последнее место в группе E.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги «Эвертон» занял седьмое место в турнирной таблице и получил право на участие в квалификации к ЛЕ. Обыграв «Ружомберок» (2:0 по сумме двух матчей) и «Сплит» (2:1), команда вышла в основную сетку турнира.