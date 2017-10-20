Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Эвертон» показал худший старт английских клубов в истории Лиги Европы

    Встреча 3-го тура группового этапа ЛЕ «Эвертон»«Лион» завершилась победой гостей со счетом 2:1.

    После трех матчей в розыгрыше турнира «ириски» набрали одно очко благодаря ничьей с «Аполлоном» (2:2) в прошлой встрече. Показатель является худшим для этой стадии среди всех английских клубов, принимавших участие в соревновании.

    За три тура до конца групповой стадии команда Рональда Кумана занимает последнее место в группе E.

    В прошлом сезоне английской Премьер-лиги «Эвертон» занял седьмое место в турнирной таблице и получил право на участие в квалификации к ЛЕ. Обыграв «Ружомберок» (2:0 по сумме двух матчей) и «Сплит» (2:1), команда вышла в основную сетку турнира.

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.10.2017 01:11
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      ввс 66 20 октября 2017, 20:30

      Это -ДА!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 20 октября 2017, 07:52

      Сила английских клубов очень надуманна.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 20 октября 2017, 06:37

      Так, Эвертон больше в еврокубки не пускать! В Лч все нормально стартанули, Арсенал тоже, а эти...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > vick-north-west 20 октября 2017, 07:16

      они Лукаку зависимые . . . их будет столько же лихорадить, сколько лихорадило Ливерпуль, после ухода Суареса и после спада формы Торреса

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11