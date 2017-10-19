Тренер «Бенфики»: «Сделали достаточно для того, чтобы не проиграть «МЮ»

Главный тренер «Бенфики» Руй Витория считает, что возможность дебюта в Лиге чемпионов для четырех футболистов важнее, чем победа всей команды.

«Мы проиграли матч, но приобрели кое что, что меня порадовало. Жаль, что результат получился таким, ведь мы сделали достаточно для того, чтобы не проиграть. Я дал возможность дебютировать сразу четверым футболистам и повторил бы то же самое еще раз.

Мы хорошо настроились на этот матч, хорошо играли по позициям, когда надо, умело отбивались, но расслабились за 10 минут до перерыва и упустили контроль над ситуацией. Во второй половине «Юнайтед» показал, насколько же он опытен. Англичане очень здорово диктовали игре тот темп, который им больше подходил в той или иной ситуации. Была равная игра, и все решили детали», – считает тренер.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 0:1.