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    Канчельскис не видит причин для ЦСКА бояться «Базель»

    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что ЦСКА нечего опасаться в предстоящем матче Лиги чемпионов «Базель». По его словам, в этом турнире нет простых соперников.

    «Конечно, к «Базелю» стоит отнестись с уважением, но бояться их точно не нужно. Иначе зачем вообще играть в Лиге чемпионов, тут каждый соперник непростой.

    Да, швейцарцы очень уверенно обыграли «Бенфику». Просто бывают такие дни, когда все получается, мяч идет в ворота. Им удалось забить два быстрых гола и надломить португальцев психологически. Но не стоит переносить это на ЦСКА. Думаю, армейцы соберутся и покажут хороший футбол.

    «Бенфика» пока что не впечатляет в нынешнем розыгрыше еврокубка. Однако не стоит списывать их со счетов — португальцы очень опытные бойцы. Тем более на групповом этапе один-два матча могут полностью изменить положение сил в квартете. «Бенфика» еще может преподнести сюрпризы, и армейцам нужно быть очень внимательными с лиссабонцами в предпоследнем матче осенней стадии турнира», – сказал Канчельскис.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Базель» состоится в среду, 18 октября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    18.10.2017 09:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 октября 2017, 13:20

      правильно говорит, любую команду можно обыграть.

      0
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      Рейтинг: +588

      спартач-тверь 18 октября 2017, 11:40

      Бояться ни кого и не надо Спартак это доказал

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1163

      Karpathian 18 октября 2017, 11:14

      Причины, минимум, две: Таулант Джака и Рики ван Вольфсвинкель

      0
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 18 октября 2017, 10:07

      Кончелла волка бояться в лес не ходить

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 октября 2017, 10:02

      "Бояться", "опасаться"... Играть надо! И всегда стараться играть на победу! Даже с командами выше классом, а не только с "Базелем". Иначе зачем вообще выходить на поле? Футбол - коллективная игра. И побеждает в ней не только состав звёздных футболистов и их общая стоимость на трансфертном рынке. Важны тактика на матч, самоотдача, индивидуальные действия футболистов, да и удача! От неё тоже никуда не денешься. Но обычно везёт тем, кто везёт..., а не ждёт чудес...

      3
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 18 октября 2017, 09:16

      ага, Бенфике это скажи

      0
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