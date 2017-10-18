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Канчельскис не видит причин для ЦСКА бояться «Базель»

18 октября 2017, 09:06
6

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что ЦСКА нечего опасаться в предстоящем матче Лиги чемпионов «Базель». По его словам, в этом турнире нет простых соперников.

«Конечно, к «Базелю» стоит отнестись с уважением, но бояться их точно не нужно. Иначе зачем вообще играть в Лиге чемпионов, тут каждый соперник непростой.

Да, швейцарцы очень уверенно обыграли «Бенфику». Просто бывают такие дни, когда все получается, мяч идет в ворота. Им удалось забить два быстрых гола и надломить португальцев психологически. Но не стоит переносить это на ЦСКА. Думаю, армейцы соберутся и покажут хороший футбол.

«Бенфика» пока что не впечатляет в нынешнем розыгрыше еврокубка. Однако не стоит списывать их со счетов — португальцы очень опытные бойцы. Тем более на групповом этапе один-два матча могут полностью изменить положение сил в квартете. «Бенфика» еще может преподнести сюрпризы, и армейцам нужно быть очень внимательными с лиссабонцами в предпоследнем матче осенней стадии турнира», – сказал Канчельскис.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Базель» состоится в среду, 18 октября, в 21:45 по московскому времени.

Источник: Известия
Лига чемпионов ЦСКА Базель Канчельскис Андрей
Комментарии (6)
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piligrim1986
1508307379
ага, Бенфике это скажи
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cska-62
1508310178
"Бояться", "опасаться"... Играть надо! И всегда стараться играть на победу! Даже с командами выше классом, а не только с "Базелем". Иначе зачем вообще выходить на поле? Футбол - коллективная игра. И побеждает в ней не только состав звёздных футболистов и их общая стоимость на трансфертном рынке. Важны тактика на матч, самоотдача, индивидуальные действия футболистов, да и удача! От неё тоже никуда не денешься. Но обычно везёт тем, кто везёт..., а не ждёт чудес...
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Garrincha58
1508310424
Кончелла волка бояться в лес не ходить
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Karpathian
1508314476
Причины, минимум, две: Таулант Джака и Рики ван Вольфсвинкель
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спартач-тверь
1508316036
Бояться ни кого и не надо Спартак это доказал
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OfaZavr
1508322016
правильно говорит, любую команду можно обыграть.
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