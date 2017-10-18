Канчельскис не видит причин для ЦСКА бояться «Базель»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что ЦСКА нечего опасаться в предстоящем матче Лиги чемпионов «Базель». По его словам, в этом турнире нет простых соперников.

«Конечно, к «Базелю» стоит отнестись с уважением, но бояться их точно не нужно. Иначе зачем вообще играть в Лиге чемпионов, тут каждый соперник непростой.

Да, швейцарцы очень уверенно обыграли «Бенфику». Просто бывают такие дни, когда все получается, мяч идет в ворота. Им удалось забить два быстрых гола и надломить португальцев психологически. Но не стоит переносить это на ЦСКА. Думаю, армейцы соберутся и покажут хороший футбол.

«Бенфика» пока что не впечатляет в нынешнем розыгрыше еврокубка. Однако не стоит списывать их со счетов — португальцы очень опытные бойцы. Тем более на групповом этапе один-два матча могут полностью изменить положение сил в квартете. «Бенфика» еще может преподнести сюрпризы, и армейцам нужно быть очень внимательными с лиссабонцами в предпоследнем матче осенней стадии турнира», – сказал Канчельскис.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Базель» состоится в среду, 18 октября, в 21:45 по московскому времени.