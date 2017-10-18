Сарри не понял, что произошло с «Наполи» в первые 30 минут встречи с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри отметил атакующую игру своей команды в выездной встрече Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Однако, это не помогло итальянцам взять очки.

«Я не понимаю, что произошло с нами в первые 30 минут. Мы дали сопернику слишком много пространства, и он был неумолим. В оставшееся время мы сыграли заметно лучше и были на одном уровне с «Манчестер Сити», а это кое что да значит. По нам больно ударил нереализованный в первом тайме пенальти, но мы восстановились и провели отличную вторую 45-минутку.

Немногие на нашем месте смогли бы дать столь достойный отпор «Сити» в такой ситуации, доставить ему столько проблем, как мы. В общей сложности мы создали четыре голевых момента, а «Сити» – пять. Это подтверждает, что мы приехали сюда атаковать, пытаться навязывать свою игру.

Думаю, что «Сити» – это серьезный претендент на победу в турнире. Они очень быстрые, играют тактически грамотно, хорошо готовы физически и морально. Если они сохранят свой уровень, то смогут пройти весь путь до самого конца», – считает Сарри.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Наполи» завершился со счетом 2:1. После трех туров англичане возглавляют группу F с девятью очками. Следом идет «Шахтер», который одержал две победы. На третьей строчке располагается «Наполи» с тремя очками. Замыкает квартет «Фейеноорд», не имеющий очков.