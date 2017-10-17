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    Мостовой: «У «Спартака» не было изобилия моментов, но он воспользовался ошибками «Севильи»

    Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о победе «Спартака» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» (5:1).

    После данного результата московский клуб набрал пять очков и поднялся на второе место в группе Е.

    «Хорошая игра «Спартака» во всех линиях. Я в восторге от спасений Селихова. Джикия и Комбаров тоже много сделали. Пускай не было изобилия моментов, но «Спартак» воспользовался ошибками соперника», – сказал Мостовой в эфире телеканала «Матч ТВ».

    «Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2017 23:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 18 октября 2017, 00:08

      Саня , сегодня было как раз то изобилие , которого мы так долго ждали .

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      Рейтинг: +840

      vovan55 17 октября 2017, 23:58

      ну могут...иногда...

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 октября 2017, 23:53

      опять ему не так какие еще ошибки соперника победили на классе слепота куринная какой же ты прямолинейный как мост

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