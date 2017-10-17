Мостовой: «У «Спартака» не было изобилия моментов, но он воспользовался ошибками «Севильи»

Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о победе «Спартака» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» (5:1).

После данного результата московский клуб набрал пять очков и поднялся на второе место в группе Е.

«Хорошая игра «Спартака» во всех линиях. Я в восторге от спасений Селихова. Джикия и Комбаров тоже много сделали. Пускай не было изобилия моментов, но «Спартак» воспользовался ошибками соперника», – сказал Мостовой в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов