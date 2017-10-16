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    Моратти: «Интер» может обойти «Наполи» в таблице и отправиться за чемпионством»

    Бывший президент «Интера» Массимо Моратти считает, что «нерадзурри» доказали свои притязания на скудетто после победы в дерби над «Миланом» (3:2).

    После драматической победы над «россонери» в восьмом туре Серии А «Интер» находится в двух очках от лидирующего «Наполи» в турнирной таблице.

    «Как президент я наблюдал за «Интером» с особым напряжением. Возможно, я переживал больше. Вчера я чувствовал себя фанатом больше, чем когда-либо прежде. Игра была захватывающей, а победа над «Миланом» всегда была особенной.

    Это противостояние, которое люди Милана чувствуют больше всего, в независимости от места команд в турнирной таблице. Обойти «Наполи»? Они очень хороши, но в то же время «Интер» начал сезон спокойно и дал мне ощущение, что является больше, чем командой. «Нерадзурри» могут победить «Наполи» и отправиться за чемпионством», – сказал Моратти.

    Матч девятого тура Серии А «Наполи» – «Интер» состоится в воскресенье, 22 октября.

    Источник: Football Italia

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    16.10.2017 13:46
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