Моратти: «Интер» может обойти «Наполи» в таблице и отправиться за чемпионством»

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти считает, что «нерадзурри» доказали свои притязания на скудетто после победы в дерби над «Миланом» (3:2).

После драматической победы над «россонери» в восьмом туре Серии А «Интер» находится в двух очках от лидирующего «Наполи» в турнирной таблице.

«Как президент я наблюдал за «Интером» с особым напряжением. Возможно, я переживал больше. Вчера я чувствовал себя фанатом больше, чем когда-либо прежде. Игра была захватывающей, а победа над «Миланом» всегда была особенной.

Это противостояние, которое люди Милана чувствуют больше всего, в независимости от места команд в турнирной таблице. Обойти «Наполи»? Они очень хороши, но в то же время «Интер» начал сезон спокойно и дал мне ощущение, что является больше, чем командой. «Нерадзурри» могут победить «Наполи» и отправиться за чемпионством», – сказал Моратти.

Матч девятого тура Серии А «Наполи» – «Интер» состоится в воскресенье, 22 октября.