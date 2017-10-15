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    Бердыев: «Когда-то «Рубину» тоже должно было повезти»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал победу в гостевом матче 13-го тура чемпионата России над «Ростовом» (0:1).

    «Два равных вратаря у нас и думаю, что тот период, когда Сослан Джанаев входил в команду, был необходим для адаптации. Сейчас он в неплохой форме, поэтому играет.

    Безусловно, погода отпечаток произвела, но мне бы хотелось в первую очередь ребят поздравить. Все-таки когда-то нам тоже должно было повезти.

    В конце у «Ростова» штурм был достаточно серьезный, и, слава богу, что выдержали.

    В ситуации с голом Янн М'вила оказался там, где и должен был быть», — сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол».

    «Рубин» занимает девятую строчку в турнирной таблице с 17-ю очками, «Ростов» расположился на десятой строчке с 16-ю очками.

    Бердыев выиграл у «Ростова». Джанаев – герой матча

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2017 19:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +53

      ВАХАБИТ 16 октября 2017, 09:06

      Везет сильнейшему , опять на последней минуте чуть дулю не получили.

      1
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 16 октября 2017, 00:06

      Всё время забываю, что Бекиич больше не в Ростове.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +131

      VIKZH 16 октября 2017, 00:04

      Везёт тому кто везет

      1
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 15 октября 2017, 21:53

      Вот именно - повезти!!! И не более!!! Хоть работай, хоть - нет, а река давно протекла....

      0
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 15 октября 2017, 20:01

      Везение иногда посещает сильных, но чаще победы достаются более упорным!!.. Надо не останавливаться на достигнутом, дело сдвинулось и везение пока на стороне Рубина!!...))
      "Когда судьба устаёт ждать, остаётся надеяться только на везение!..." (Грегори Дэвид Робертс)

      4
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      Рейтинг: +240

      Skrudg 15 октября 2017, 19:49

      Норм, работы не початый край.

      2
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      Рейтинг: +24380

      DOCTOR PENALTY 15 октября 2017, 19:30

      Когда-то нам тоже должно было повезти...сказал Бекиевич после хорошо выполненной работы в течение последних месяцев..

      2
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