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Бердыев: «Когда-то «Рубину» тоже должно было повезти»

15 октября 2017, 19:20
7

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал победу в гостевом матче 13-го тура чемпионата России над «Ростовом» (0:1).

«Два равных вратаря у нас и думаю, что тот период, когда Сослан Джанаев входил в команду, был необходим для адаптации. Сейчас он в неплохой форме, поэтому играет.

Безусловно, погода отпечаток произвела, но мне бы хотелось в первую очередь ребят поздравить. Все-таки когда-то нам тоже должно было повезти.

В конце у «Ростова» штурм был достаточно серьезный, и, слава богу, что выдержали.

В ситуации с голом Янн М'вила оказался там, где и должен был быть», — сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол».

«Рубин» занимает девятую строчку в турнирной таблице с 17-ю очками, «Ростов» расположился на десятой строчке с 16-ю очками.

Бердыев выиграл у «Ростова». Джанаев – герой матча

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Рубин Бердыев Курбан
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1508085012
Когда-то нам тоже должно было повезти...сказал Бекиевич после хорошо выполненной работы в течение последних месяцев..
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Skrudg
1508086158
Норм, работы не початый край.
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insider_retro
1508086879
Везение иногда посещает сильных, но чаще победы достаются более упорным!!.. Надо не останавливаться на достигнутом, дело сдвинулось и везение пока на стороне Рубина!!...)) "Когда судьба устаёт ждать, остаётся надеяться только на везение!..." (Грегори Дэвид Робертс)
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Правдоруб100
1508093580
Вот именно - повезти!!! И не более!!! Хоть работай, хоть - нет, а река давно протекла....
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VIKZH
1508101451
Везёт тому кто везет
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Ще Гевара
1508101566
Всё время забываю, что Бекиич больше не в Ростове.
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ВАХА ZOV
1508133993
Везет сильнейшему , опять на последней минуте чуть дулю не получили.
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