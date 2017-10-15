Бердыев: «Когда-то «Рубину» тоже должно было повезти»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал победу в гостевом матче 13-го тура чемпионата России над «Ростовом» (0:1).



«Два равных вратаря у нас и думаю, что тот период, когда Сослан Джанаев входил в команду, был необходим для адаптации. Сейчас он в неплохой форме, поэтому играет.

Безусловно, погода отпечаток произвела, но мне бы хотелось в первую очередь ребят поздравить. Все-таки когда-то нам тоже должно было повезти.

В конце у «Ростова» штурм был достаточно серьезный, и, слава богу, что выдержали.

В ситуации с голом Янн М'вила оказался там, где и должен был быть», — сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол».



«Рубин» занимает девятую строчку в турнирной таблице с 17-ю очками, «Ростов» расположился на десятой строчке с 16-ю очками.

Бердыев выиграл у «Ростова». Джанаев – герой матча