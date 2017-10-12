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    Джикия верит, что «Спартак» сможет выйти из группы в Лиге чемпионов

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия выразил мнение, что московской команде по силам преодолеть групповой этап Лиги чемпионов.

    Напомним, что на данный момент красно-белые имеют на своем счету два очка и занимают третье место в группе E.

    – Конечно, играть против таких клубов тяжело. Если говорить о «Ливерпуле», он был намного сильнее нас, нам реально повезло в нескольких моментах, что было видно невооруженным глазом. Однако результат на табло. Как будет развиваться ситуация дальше, я не знаю. Следующая игра дома с «Севильей» будет очень сложной.

    – Как оцениваете шансы «Спартака» в Лиге чемпионов?

    – Все зависит от нас, шансы выйти из группы есть. Будем идти от игры к игре и добиваться результатов. Очень жаль, что мы потеряли очки с «Марибором» на выезде, но это футбол. Такое случается.

    Источник: «Советский спорт»

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    12.10.2017 13:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 октября 2017, 19:44

      Мы верим в вас.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 октября 2017, 18:25

      все возможно. дерзайте!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Алекс 914 12 октября 2017, 16:44

      Где-то теряешь, где-то приобретаешь! Если будет самоотдача как в прошлом сезоне и везение как с Ливерпулем, то все будет ок!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 12 октября 2017, 14:40

      да мы все верим

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 12 октября 2017, 14:29

      В Е Р И М !!!

      4
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