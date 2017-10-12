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  • Джикия верит, что «Спартак» сможет выйти из группы в Лиге чемпионов

Джикия верит, что «Спартак» сможет выйти из группы в Лиге чемпионов

12 октября 2017, 13:40
6

Защитник «Спартака» Георгий Джикия выразил мнение, что московской команде по силам преодолеть групповой этап Лиги чемпионов.

Напомним, что на данный момент красно-белые имеют на своем счету два очка и занимают третье место в группе E.

– Конечно, играть против таких клубов тяжело. Если говорить о «Ливерпуле», он был намного сильнее нас, нам реально повезло в нескольких моментах, что было видно невооруженным глазом. Однако результат на табло. Как будет развиваться ситуация дальше, я не знаю. Следующая игра дома с «Севильей» будет очень сложной.

– Как оцениваете шансы «Спартака» в Лиге чемпионов?

– Все зависит от нас, шансы выйти из группы есть. Будем идти от игры к игре и добиваться результатов. Очень жаль, что мы потеряли очки с «Марибором» на выезде, но это футбол. Такое случается.

Источник: «Советский спорт»
Лига чемпионов Спартак Джикия Георгий
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1507807754
В Е Р И М !!!
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piligrim1986
1507808420
да мы все верим
Ответить
Алекс 914
1507815851
Где-то теряешь, где-то приобретаешь! Если будет самоотдача как в прошлом сезоне и везение как с Ливерпулем, то все будет ок!
Ответить
VVM1964
1507820441
БУДУ РАД ВЫХОДУ В ЛЕ .
Ответить
OfaZavr
1507821943
все возможно. дерзайте!
Ответить
Диктор
1507826688
Мы верим в вас.
Ответить
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