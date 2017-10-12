Джикия верит, что «Спартак» сможет выйти из группы в Лиге чемпионов

Защитник «Спартака» Георгий Джикия выразил мнение, что московской команде по силам преодолеть групповой этап Лиги чемпионов.

Напомним, что на данный момент красно-белые имеют на своем счету два очка и занимают третье место в группе E.

– Конечно, играть против таких клубов тяжело. Если говорить о «Ливерпуле», он был намного сильнее нас, нам реально повезло в нескольких моментах, что было видно невооруженным глазом. Однако результат на табло. Как будет развиваться ситуация дальше, я не знаю. Следующая игра дома с «Севильей» будет очень сложной.

– Как оцениваете шансы «Спартака» в Лиге чемпионов?

– Все зависит от нас, шансы выйти из группы есть. Будем идти от игры к игре и добиваться результатов. Очень жаль, что мы потеряли очки с «Марибором» на выезде, но это футбол. Такое случается.