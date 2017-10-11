Месси: «Увидимся в России в 2018 году!»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси счастлив, что ему удалось вывести и свою команду в финальную часть чемпионата мира-2018, которая пройдет в России. Для этого в последнем туре квалификации аргентинцам пришлось обыгрывать Эквадор – 3:1. Месси в этой встрече отметился хет-триком.

«Вперед, Аргентина! Цель достигнута. Увидимся в России в 2018 году!» – написал Месси в фейсбуке.

Эта победа вывела Аргентину напрямую в финальную часть чемпионата мира-2018, хотя за тур до завершения отборочного турнира аргентинцы рисковали остаться без поездки в Россию.