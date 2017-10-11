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    Месси: «Увидимся в России в 2018 году!»

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси счастлив, что ему удалось вывести и свою команду в финальную часть чемпионата мира-2018, которая пройдет в России. Для этого в последнем туре квалификации аргентинцам пришлось обыгрывать Эквадор – 3:1. Месси в этой встрече отметился хет-триком.

    «Вперед, Аргентина! Цель достигнута. Увидимся в России в 2018 году!» – написал Месси в фейсбуке.

    Эта победа вывела Аргентину напрямую в финальную часть чемпионата мира-2018, хотя за тур до завершения отборочного турнира аргентинцы рисковали остаться без поездки в Россию.

    Источник: Facebook.com

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    11.10.2017 07:04
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    Комментарии14
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 11 октября 2017, 22:40

      Welcome to Russia, Messi and La Albiceleste!

      0
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      Рейтинг: +1046

      kosmonaft 11 октября 2017, 17:52

      чемпионат мира без аргентины был бы не очень яркий

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Нижнетагильский бомж 11 октября 2017, 14:14

      Хоть бы Аргентина играла в Екатеринбурге.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 11 октября 2017, 09:57

      Месси себя полностью оправдал за прошлые неудачи.Жаль что потеряли Чили,но без Аргентины было бы совсем плохо.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      Silver 76 11 октября 2017, 09:18

      Ну вот , а то хотел со сборной завязать. Молодец помог.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +116

      Karakush 11 октября 2017, 09:12

      Конечно ЧМ потерял бы в зрелищности без такой сборной. Очень рад увидеть их. Еще бы в Сочи приехали играть...))

      2
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 11 октября 2017, 09:12

      Красавец!!! вытянул Аргентину!

      4
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 11 октября 2017, 09:10

      Как и подобает лидеру в самый важный и нужный момент сделал всё что нужно!
      Удачи на ЧМ, ждём!

      1
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 11 октября 2017, 09:06

      Ждем!)

      1
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      Рейтинг: +70675

      insider_retro 11 октября 2017, 09:05

      Отлично, что не случилась досадная неприятность!!... Аргентину кидало весь отбор, но в нужный момент сделали результат... Думаю, сборная Аргентины украсит своей игрой наш ЧМ и Мастер доставит почитателям футбола удовольствие своей игрой!!!

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