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Головин намерен покинуть ЦСКА следующим летом ради клуба из Европы

10 октября 2017, 01:54
34

Полузащитник ЦСКА Александр Головин дал понять, что планирует уйти из московского клуба летом следующего года. Россиянин отметил, что хотел бы продолжить карьеру в зарубежной команде.

«У меня есть желание уехать за рубеж. Я бы хотел следующим летом уехать, если будут предложения. С детства об этом мечтаю. Два варианта — Германия или Англия. Англия на первом месте.

«Арсенал»? Да, хорошая команда, и я бы с радостью туда пошел. Думаю, нужна будет адаптация к английским скоростям, но рядом с такими футболистами легче прогрессировать», – заявил Головин в эфире телеканала «Россия 24».

В нынешнем сезоне чемпионата России Головин провел 11 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Европа ЦСКА Головин Александр
Комментарии (34)
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Manilov
1507602049
Вот только не жирновато ли сразу в Арсенал? Жирков тоже помнится в Челси махнул, что здорово, конечно, его большую часть времени на лавке сидел. Может сначала чего попроще?
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Аид666
1507607689
главное чтоб не на лавку, а ехать для развития надо... в РПФЛ развития особого уже не будет...
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Dominator777
1507613489
Если будут предложения из сильных клубов Англии и Германии, то вероятнее всего надо принимать их, так как в РФПЛ уровень футбола не позволит развивать и совершенствовать футбольное мастерство, которое у Головина несомненно имеется. Жаль только, что уход Головина явно ослабит армейцев при нынешней трансферной политике клуба.
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Полная Канистра
1507619100
пока сыроват для топ клубов надо где то середину брать премьер лиге для начала а там видно будет
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OfaZavr
1507621109
там вообще может в глубокий запас сесть и карьеру разрушить свою. лучше быть на уровне и пока не торопиться.
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KalterJax
1507621541
Просто не надо повторять судьбу зинченко! тот тоже с большими надеждами уезжал в МС! а на деле нах он там не нужен, его каждый год в аренду сплавляют!
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Шефф28
1507623046
Правильно,пора бежать
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СОКОЛ САРАТОВ
1507623807
тульский арсенал класс
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Wind Of Life
1507625546
Это хорошо, что хочет уехать. Значит летом на ЧМ точно будет стараться по-максимуму, чтобы заметили и пригласили.
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серега кашин
1507627605
в средненьком клубе ему как раз место
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