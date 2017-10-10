Головин намерен покинуть ЦСКА следующим летом ради клуба из Европы

Полузащитник ЦСКА Александр Головин дал понять, что планирует уйти из московского клуба летом следующего года. Россиянин отметил, что хотел бы продолжить карьеру в зарубежной команде.

«У меня есть желание уехать за рубеж. Я бы хотел следующим летом уехать, если будут предложения. С детства об этом мечтаю. Два варианта — Германия или Англия. Англия на первом месте.

«Арсенал»? Да, хорошая команда, и я бы с радостью туда пошел. Думаю, нужна будет адаптация к английским скоростям, но рядом с такими футболистами легче прогрессировать», – заявил Головин в эфире телеканала «Россия 24».

В нынешнем сезоне чемпионата России Головин провел 11 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.