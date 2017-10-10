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    Головин намерен покинуть ЦСКА следующим летом ради клуба из Европы

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин дал понять, что планирует уйти из московского клуба летом следующего года. Россиянин отметил, что хотел бы продолжить карьеру в зарубежной команде.

    «У меня есть желание уехать за рубеж. Я бы хотел следующим летом уехать, если будут предложения. С детства об этом мечтаю. Два варианта — Германия или Англия. Англия на первом месте.

    «Арсенал»? Да, хорошая команда, и я бы с радостью туда пошел. Думаю, нужна будет адаптация к английским скоростям, но рядом с такими футболистами легче прогрессировать», – заявил Головин в эфире телеканала «Россия 24».

    В нынешнем сезоне чемпионата России Головин провел 11 матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.10.2017 01:54
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +139

      veksus 12 октября 2017, 13:09

      А как же его слова,что он останется в цска до чемпионства команды?

      0
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      Рейтинг: +76

      Leo_12 11 октября 2017, 12:22

      потенциал есть, если всё будет складываться хорошо, то будет играть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 11 октября 2017, 07:51

      Старайся и не облажай

      0
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      Рейтинг: +387

      petlyra 10 октября 2017, 16:00

      ЧМ покажет.

      0
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      Рейтинг: +23

      Нижнетагильский бомж 10 октября 2017, 14:53

      По мне так слабоват, молодой еще. Павлюченко, Жирков, Билялетдинов - люди которые просрали свое футбольное будущее в Англии. Сколько еще надо примеров что в АПЛ трудно играть нашим парням.

      1
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      Рейтинг: +1771

      Alex Y > Нижнетагильский бомж 11 октября 2017, 00:30

      он сказал что через год, ему за рекомендовать себя надо

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 октября 2017, 13:01

      Для Арса пока слабоват. Вот будет чемпионат мира....! Потом посмотрим.

      0
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 10 октября 2017, 12:35

      А Европа (не Албания, Люксембург и т.п.) намерена принять Головина?
      Или эта задача одному ему видна.

      1
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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 10 октября 2017, 12:26

      в средненьком клубе ему как раз место

      1
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      Рейтинг: +72

      Wind Of Life 10 октября 2017, 11:52

      Это хорошо, что хочет уехать. Значит летом на ЧМ точно будет стараться по-максимуму, чтобы заметили и пригласили.

      4
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 10 октября 2017, 11:23

      тульский арсенал класс

      -2
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