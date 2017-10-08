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Пирло завершит карьеру в конце года

8 октября 2017, 12:09
6

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло заявил, что в ближайшее время завершит профессиональную карьеру.

38-летний футболист закончит играть в футбол в декабре, когда истечет его контракт с «Нью-Йорк Сити».

«В моем возрасте уже нужно остановиться. Ты не можешь играть до 50 лет. Не можешь тренироваться так, как хочешь. Я займусь чем-нибудь другим», – заявил Пирло.

Напомним, что за свою карьеру Пирло шесть раз выигрывал Серию А, дважды Лигу чемпионов, а также побеждал на чемпионате мира в 2006 году.

Источник: Goal.com
США. МЛС Нью-Йорк Сити Пирло Андреа
Комментарии (6)
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Тraumtanzеr
1507454323
Ебучее время не щадит никого.
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anri1703
1507459316
да время летит ( увы мастера вешают на гвоздь бутсы
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DOCTOR PENALTY
1507462117
Итоги карьеры впечатляют !!!
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TAGANROG 161
1507462419
Вот и ещё один гениальный футболист современности завершает свою блистательную карьеру.
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_LM_
1507463622
По моей версии он в топ-3 по дальним передачам. И вообще легенда!
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