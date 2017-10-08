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    Пирло завершит карьеру в конце года

    Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло заявил, что в ближайшее время завершит профессиональную карьеру.

    38-летний футболист закончит играть в футбол в декабре, когда истечет его контракт с «Нью-Йорк Сити».

    «В моем возрасте уже нужно остановиться. Ты не можешь играть до 50 лет. Не можешь тренироваться так, как хочешь. Я займусь чем-нибудь другим», – заявил Пирло.

    Напомним, что за свою карьеру Пирло шесть раз выигрывал Серию А, дважды Лигу чемпионов, а также побеждал на чемпионате мира в 2006 году.

    Источник: Goal.com

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    08.10.2017 12:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +240

      _LM_ 8 октября 2017, 14:53

      По моей версии он в топ-3 по дальним передачам. И вообще легенда!

      0
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 8 октября 2017, 14:33

      Вот и ещё один гениальный футболист современности завершает свою блистательную карьеру.

      0
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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 8 октября 2017, 14:28

      Итоги карьеры впечатляют !!!

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 8 октября 2017, 13:41

      да время летит ( увы мастера вешают на гвоздь бутсы

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 8 октября 2017, 12:18

      Ебучее время не щадит никого.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > СуперПАВ9 8 октября 2017, 15:44

      Главное не моральный, как ты, псина ебаная.

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