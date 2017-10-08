Пирло завершит карьеру в конце года

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло заявил, что в ближайшее время завершит профессиональную карьеру.

38-летний футболист закончит играть в футбол в декабре, когда истечет его контракт с «Нью-Йорк Сити».

«В моем возрасте уже нужно остановиться. Ты не можешь играть до 50 лет. Не можешь тренироваться так, как хочешь. Я займусь чем-нибудь другим», – заявил Пирло.

Напомним, что за свою карьеру Пирло шесть раз выигрывал Серию А, дважды Лигу чемпионов, а также побеждал на чемпионате мира в 2006 году.