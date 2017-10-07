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    Анчелотти: «Из «Реала» меня уволили за слишком хорошие отношения с игроками, из «Баварии» – за плохие»

    Бывший главный тренер мадридского «Реала» и немецкой «Баварии» Карло Анчелотти поделился деталями своих увольнений из этих клубов. Оба связаны со взаимоотношениями с футболистами.

    «Начинаю думать, правильно ли я подхожу к работе. Дело в том, что из «Реала» меня уволили за слишком доверительные отношения с игроками, а из «Баварии» – за плохой контакт с ними.

    Готов ли я возглавить сборную Италии? Туда я приду тогда, когда у меня пропадет жажда ежедневной футбольной работы. Пока она остается», – сказал итальянец.

    Ранее стало известно, что до конца сезона Анчелотти не будет тренировать никакую из команд.

    Источник: Football Italia

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    07.10.2017 22:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +43

      B I A N C O N E R I 13 октября 2017, 19:24

      Иди в сборную Скуадру, давно уже пора.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7012

      Красногорск_Фан 8 октября 2017, 06:13

      Красава. Умный человек. Один из лучших тренеров в мире. А фразу про отношения в цитатник.

      2
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      Рейтинг: +25028

      bset 7 октября 2017, 23:03

      По факту, что там, что там нету результата и это основная причина увольнения.

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon > bset 7 октября 2017, 23:12

      Десятую ЛЧ взял в Реале... ну а Барса тогда просто на пике была в Испании.

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