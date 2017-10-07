Анчелотти: «Из «Реала» меня уволили за слишком хорошие отношения с игроками, из «Баварии» – за плохие»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» и немецкой «Баварии» Карло Анчелотти поделился деталями своих увольнений из этих клубов. Оба связаны со взаимоотношениями с футболистами.

«Начинаю думать, правильно ли я подхожу к работе. Дело в том, что из «Реала» меня уволили за слишком доверительные отношения с игроками, а из «Баварии» – за плохой контакт с ними.

Готов ли я возглавить сборную Италии? Туда я приду тогда, когда у меня пропадет жажда ежедневной футбольной работы. Пока она остается», – сказал итальянец.

Ранее стало известно, что до конца сезона Анчелотти не будет тренировать никакую из команд.